    基市太平國小閒置校舍 童子瑋建議轉型青年旅宿成為認識基隆起點

    2025/11/28 11:41 記者俞肇福／基隆報導
    基隆市議長童子瑋今天（28日）指出，太平青鳥書店歇業後，明年重新招標，他認為轉型為青年旅宿，是觀光客「認識基隆的起點」。（圖為基隆市議長童子瑋提供）

    基隆市議會議長童子瑋今天（28日）指出，太平青鳥書店歇業在基隆坊間引發許多討論，不少市民感到惋惜，也開始關心太平國小這座山海老校舍未來的可能性。他表示，日前特別在書店最後的營業日登上太平國小，並邀請太平國小第10任校長陳建文同行，一起就下一階段的發展方向交換意見，他認為應該將太平青鳥書店改為青年旅宿，成為觀光客「認識基隆的起點」。

    童子瑋表示，校長在談起太平國小的位置時，從罾仔寮漁村到港口繁盛的歷程，完整見證基隆的變化。而校舍頂樓的無敵海景，更是訪客必定驚嘆的景致，也成為青鳥書店吸引許多旅客的重要特色。

    他指出，青鳥書店結束營運後，太平國小未來應走向何方，是基隆人共同關心的議題，他一直認為「青年旅宿」是值得探索的方向，類似日本尾道市將老建物改造成旅宿的模式，讓旅人真正住進地方，以生活節奏去認識一座城市。

    童子瑋說，若能把這樣的概念帶入舊太平國小校舍，或許能讓這裡從「看風景的書店」，成為「認識基隆的起點」。

    他表示，市府將於2026年初重新招標，因此現在每一個想法，都可能影響太平國小的未來。不論是打造旅宿、展演空間，或是其他尚未被提出的發展模式，他都歡迎市民共同提供意見，為這座坐擁山海景致的老校舍，尋找最適合的下一段故事。

    熱門推播