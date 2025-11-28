改善板橋僑中二街周邊積淹水 新北擇華僑高中校地建透保水設施

水利局自9月起開始進行華僑高中透水保水工程，利用校地建置合適空間設置透水保水設施，侯友宜表示，這項工程將在校園地下建置4000多噸的滯洪空間，總經費約6500萬元，預計明年6月竣工。（記者黃子暘攝）

新北市板橋區僑中二街與華僑高中周邊地勢低窪，短延時強降雨經常引發積淹水，且周邊高度開發，無空間可大規模增設雨水下水道，水利局自9月起開始進行華僑高中透水保水工程，利用校地建置合適空間設置透水保水設施，增加周邊臨時滯洪容量，並控制校園逕流排出量，以「源頭減洪、分散蓄洪」減輕主要幹管排洪壓力。市長侯友宜今（28）日視察表示，這項工程將在校園地下建置4000多噸的滯洪空間，總經費約6500萬元，預計明年6月竣工。

侯友宜說，浮洲地區長期受到排水系統問題及湳仔溝水位影響，易積淹水，水利局在2022年完成僑中二街排水系統改善，提升雨水下水道耐受力，今年獲得中央前瞻計畫補助7成經費，在華僑高中停車場下方增設4043立方公尺滯洪池及6組抽水機組做為根治方案，感謝教育部國民及學前教育署與華僑高中支持，設施完工後將改善僑中二街一帶至浮洲地區的淹水困擾。

水利局長宋德仁指出，都會區高密度開發之下，地下管線複雜、交通流量龐大，種種因素讓傳統大規模開挖幾乎不可行，市府選擇在易積淹水點周邊尋找公共設施空間設置滯洪池，以便強降雨時先行吸收與貯留初期洪峰流量，確保排水系統不會瞬間超載；新北已建置9座校園透保水設施，總滯洪容量達3.69萬噸，約15座標準游泳池的蓄水容量，強化新北防洪保護能量。

宋德仁介紹，此項工程現正進行擋土支撐及基地開挖前置作業，日前試挖發現基地下方有高壓電力纜線及壓力給水鋼管等重要管線，市府與管線單位密切聯繫，將以安全為前提，先行施作替代管線後，再持續開挖。

