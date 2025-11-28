氣象署冬季預測出爐！氣溫略偏暖、雨量略少

氣象署預測今年冬季氣溫、雨量狀況。（氣象署提供）

中央氣象署今天（28日）公布未來12月到明年2月的冬季氣候展望，經檢視各國預報狀況，今年冬季（12月至隔年2月）平均氣溫以正常至偏暖機率較大、雨量則為正常至偏少。

氣象署說明，目前熱帶太平洋呈現東冷西暖的海溫配置，根據最新預報資料顯示，今年冬季反聖嬰發展的機率大，明年春季回復至正常的機率較高。依據過去類似此海氣環流配置的分析顯示，台灣今年冬季以氣溫略偏暖、雨量略少的機率較高，但不同案例對台灣的影響程度不同。

前氣象局長鄭明典日前分享，近期北極上空出現冷暖空氣對峙情況，時間點很罕見，並指出在2016年的「霸王寒流」襲台前也有類似現象。氣象署預報中心副主任羅雅尹說明，北極冷空氣若只影響中緯度，就對台灣影響不明顯，也不代表平流層增暖、冷空氣外流，就會影響到台灣，也要經過一段時間累積，後續北極冷空氣是否影響台灣，就短期預報來看很難判定。

氣象署特別提醒，未來一季仍將有冷空氣南下影響台灣，在冷氣團或寒流影響期間，請適時做好禦寒措施，使用瓦斯熱水器具時，應注意室內通風，避免一氧化碳中毒。

氣象署也提醒，氣候上冬季至隔年2月期間是台灣西半部枯水期，氣象署呼籲民眾須愛惜水資源，注意節約用水，氣象署也將持續分別於每週及每月定期發布最新月、季長期天氣展望資訊。

未來一季各地氣溫預測。（氣象署提供）

未來一季各地雨量預測。（氣象署提供）

