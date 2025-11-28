AI科技減少車禍！竹高勇奪山城黑客松金獎

國立竹山高中師生參與2025山城數位黑客松競賽，勇奪最高榮譽金獎佳績。（竹山高中提供）

2025山城數位黑客松暨第3屆麥克松科技教育創意實作競賽，南投縣國立竹山高中（簡稱竹高）此次以交通安全為主題，並結合AI智慧科技以減少交通事故，作品勇奪競賽最高榮譽「金獎」，令全校師生與有榮焉。

竹高表示，此次競賽由學生王靖豪、侯又寧、鍾京軒、姜博瀚組成團隊，在老師林宜駿指導下，創作出結合生活科技、資訊科技與自主學習精神的跨領域作品。

主題發想源自生活中的親身經驗，由於團隊學生曾遭遇被後車追撞的事件，因而研究如何運用科技提升交通安全，學生以竹山地區的道路為原型，以雷射雕刻製作路況模型，再結合AI人工智慧與物聯網技術，透過判讀與數據分析進行智慧控制，減少交通事故，作品兼具技術性與社會關懷，獲評審團高度肯定。

指導教師林宜駿表示，今年競賽由學生主動發想、嘗試，老師僅作為協助者的角色，從中指導並持續修正，反而激發學生更大潛能，做出歷年最出色作品。

竹高校長許宏明說，此次獲獎展現跨領域課程的教學成果，並證明學生具備以科技解決問題，與關懷社會的精神，未來將持續深化科技教育與創客課程，培育學生創新與實作能力。

國立竹山高中學生姜博瀚（左起）、王靖豪、鍾京軒、侯又寧，在2025山城數位黑客松競賽勇奪金獎。（竹山高中提供）

