11/30週日「2025秋鬥」、「人權市集、辦桌」集會遊行 交管看這裡

「2025秋鬥」集會遊行活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

台北市中正區凱達格蘭大道、濟南路一段、青島東路、鎮江街等路段，將於11月30日（星期日）11時起至22時止，申准舉辦「2025秋鬥」、「人權市集、辦桌」兩場集會遊行活動。轄管中正一分局屆時將進行人車管制。

警方表示，各集會地點及遊行路線為：

一、「2025秋鬥」集會遊行活動：

（一）群眾集結地點：11月30日12時起，濟南路一段北側往西全線車道，管制車輛通行，俟遊行隊伍整隊出發後即解除道路管制。

請繼續往下閱讀...

（二）遊行路線：立法院群賢樓前（14時集合後出發）→濟南路一段→中山南路→青島西路→公園路→許昌街→館前路→忠孝西路北側車道→重慶南路口→忠孝西路南側車道→公園路→左轉凱達格蘭大道（集會後解散）。

（三）集會處所：11月30日12時起，凱達格蘭大道北側6線車道，管制車輛通行，供主辦單位硬體設備進場搭設作業，預計至當（30）日18時活動撤場結束，始開放車輛通行。

（四）總統府周邊安全維護區：為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、重慶南路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉聚集。

二、「人權市集、辦桌」集會活動：11月30日6時起，鎮江街西側1線車道，管制車輛通行；同（30）日8時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，預計至當（30）日24時活動撤場結束，始開放車輛通行。

集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168、或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

「人權市集、辦桌」集會活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法