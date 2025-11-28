為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    11/30週日「2025秋鬥」、「人權市集、辦桌」集會遊行 交管看這裡

    2025/11/28 10:30 記者劉慶侯／台北報導
    「2025秋鬥」集會遊行活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「2025秋鬥」集會遊行活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    台北市中正區凱達格蘭大道、濟南路一段、青島東路、鎮江街等路段，將於11月30日（星期日）11時起至22時止，申准舉辦「2025秋鬥」、「人權市集、辦桌」兩場集會遊行活動。轄管中正一分局屆時將進行人車管制。

    警方表示，各集會地點及遊行路線為：

    一、「2025秋鬥」集會遊行活動：

    （一）群眾集結地點：11月30日12時起，濟南路一段北側往西全線車道，管制車輛通行，俟遊行隊伍整隊出發後即解除道路管制。

    （二）遊行路線：立法院群賢樓前（14時集合後出發）→濟南路一段→中山南路→青島西路→公園路→許昌街→館前路→忠孝西路北側車道→重慶南路口→忠孝西路南側車道→公園路→左轉凱達格蘭大道（集會後解散）。

    （三）集會處所：11月30日12時起，凱達格蘭大道北側6線車道，管制車輛通行，供主辦單位硬體設備進場搭設作業，預計至當（30）日18時活動撤場結束，始開放車輛通行。

    （四）總統府周邊安全維護區：為維護總統府、司法院等重要官署周邊交通秩序及駐地安全，將視活動狀況及維安考量，必要時擴大管制凱達格蘭大道、貴陽街、懷寧街、重慶南路等路段，以架設安全阻隔設施，避免群眾移轉聚集。

    二、「人權市集、辦桌」集會活動：11月30日6時起，鎮江街西側1線車道，管制車輛通行；同（30）日8時起，青島東路（中山南路至鎮江街）東、西向全線車道，管制車輛通行，預計至當（30）日24時活動撤場結束，始開放車輛通行。

    集會遊行活動期間行經相關管制區域內各路線公車，由北市公共運輸處協調公車業者配合改道行駛，民眾如欲查詢公車改道路線，請電洽台北市公共運輸處02-27274168、或電洽各站牌公車調度站查詢相關資訊。

    「人權市集、辦桌」集會活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    「人權市集、辦桌」集會活動交管示意圖。（記者劉慶侯翻攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播