九份金瓜石水湳洞通過指定自然地景 成新北第二座地質公園

九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為自然地景，圖為園內地景之一的第一長仁礦體。（農業局提供）

新北市陸域自然地景及自然紀念物審議會日前通過指定「九份金瓜石水湳洞地質公園」為自然地景，範圍橫跨瑞芳區近186.3公頃，涵蓋13處重要地質景觀。農業局長諶錫輝表示，這座兼具自然風貌與礦業文化價值的地質公園，成為全國第11座、也是新北第二座依文化資產保存法正名的地質公園。未來市府將以地景保育為基礎，協助地方發展並推動國際知名度。

農業局指出，這次由黃金博物館向市府提報，指定範圍包含13處地質景觀及周邊區域，占地約186.3公頃，土地權屬涉及新北市政府、國有財產署、林業及自然保育署、台電公司及台糖公司。核心區10.6公頃涵蓋第一長仁礦體、第三長仁礦體、牛伏礦體、獅子岩礦體（茶壺山）、半平山、竹礦體、黃金瀑布、基隆山谷地（山尖古道）、水湳洞化石坪、本山五坑黃金館、基隆山湧泉、黑肉坪（烏肉坪）及水圳橋。市府公告後將正式列為自然地景。

請繼續往下閱讀...

黃金博物館表示，九份與金瓜石為台灣北部重要的金銅礦業地區，今日已轉型觀光。為保存並活化此區豐富的地質與礦山景觀，館方與地方共同向市府申請指定為市定地質公園，希望透過正式公告，推廣地景保育、環境教育、地景旅遊及社區參與，帶動在地經濟，更期待未來能提升至國際品牌，將台灣地質公園推向世界。

農業局指出，審議會委員對於提升並正名九份金瓜石水湳洞地質公園皆表達肯定，因此一致通過指定案。繼野柳地質公園後，新北成為全國六都中唯一擁有兩座依文資法指定的地質公園的城市，使瑞芳地區不僅具觀光亮點，更承載自然地景保育與礦山文化的深化意義。

九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為自然地景，圖為園內地景之一的半平山。（農業局提供）

九份金瓜石水湳洞地質公園繼野柳地質公園後，成為新北市第二件通過文資法指定為自然地景，圖為園內地景之一的牛伏礦體。（農業局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法