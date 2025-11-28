化廢為寶 貝殼藝術家李佩華應澎湖區漁會之邀教授海廢時鐘

海洋時鐘以海廢魚標為底座，搭配可愛小物。（記者劉禹慶攝）

每年秋冬東北季風起，澎湖北面迎風海岸線，海廢堆積如山，成為頭痛的問題。澎湖區漁會基於社會及海洋復育責任，邀請貝殼藝術家李佩華，開設海廢手作課程，把撿回來的「海廢」，變成獨一無二的創意時鐘！甫開放報名就秒殺，30個名額瞬間客滿。

由於澎湖四面環海，大海就是澎湖人的母親，無怨無悔提供菊島子民生活所需的各類海鮮，卻被人類刻意製造的垃圾，淹沒其美麗的妝容。澎湖區漁會開辦海廢手作課程，邀請民眾一起動手製作-海洋時鐘，親手把屬於自己的海洋故事，融入日常生活之中，每一次看時間都更有意義，也更能愛惜孕育自己及澎湖世代子孫的海洋母親。

擔任講師是曾任澎湖雕塑學會總幹事的李佩華，擅長貝殼藝術創作，將海廢魚標與時鐘結合，真的是一個充滿創意又環保的設計！這種組合既能賦予廢棄物新生命，又能呈現獨特的海洋風格。同時在加入小物點綴後，讓作品更吸睛，每個學員都快樂帶回家當「戰利品」，並「時時刻刻」提醒自己珍愛海洋。

澎湖區漁會總幹事顏德福表示，海洋環境維護刻不容緩，澎湖區漁會除持續不定期放流魚介貝苗之外，也與澎湖藝術家合作，陸續開辦海廢手作課程，除在澎湖區漁會禮堂授課外，也深入漁村、社區及惠民啟智中心等處授課，期望讓化廢為寶理念在基層札根，減輕海洋母親的負擔。

李佩華指導學員，製作專屬自己的海洋時鐘。（記者劉禹慶攝）

澎湖區漁會海廢手作課程，每個學員都製作海洋時鐘。（記者劉禹慶攝）

