為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    雲林縣府牽線成功 男女交往半年曝甜蜜進度

    2025/11/28 09:16 記者黃淑莉／雲林報導
    鼓勵單身適婚男女勇敢追愛，雲林縣府舉辦單身聯誼活動，精心安排讓參加者能輕鬆交友。（雲林縣府提供）

    鼓勵單身適婚男女勇敢追愛，雲林縣府舉辦單身聯誼活動，精心安排讓參加者能輕鬆交友。（雲林縣府提供）

    鼓勵適婚單身男女勇敢追愛，雲林縣府連續3年舉辦單身聯誼活動，報名踴躍但錄取率僅1成，每場參加者配對率都超過6成，今年6場為144名單身民眾牽起良緣，其中有一對交往半年互許終身，預定明年初結婚。

    網路、3C科技普及，加上平日工作壓力大，許多人放假不想出門，宅在家追劇、玩線上遊戲，為增加單身男女交友機會，提升婚育率，縣府2023年首次辦理單身聯誼活動，反應熱烈，2024年增加為3場，場場報名人數爆滿，今年再加碼為6場，同樣吸引許多未婚男女報名。

    縣府民政處長蕭德恕表示，今年6場共有1273名35歲至55歲單身民眾報名，由縣府篩選適合者，每一場男女各錄取20人，平均每場配對率超過6成，參加者對活動流程、景點、遊戲、美食都很滿意，還有人說，很開心能參加聯誼不僅認識新朋友，且是一場療癒身心之旅。

    蕭德恕說，今年5月10日辦理的第2場聯誼活動，當天配對成功的男女主角要結婚了，2人已拍好婚紗照，正籌備明年初婚禮，接到準新人分享喜訊，民政處人員及承辦團隊大家都很開心，紛紛獻上祝福，縣府也準備50吋液晶電視作為新人的成家禮。

    蕭德恕表示，縣府為提高婚育率，在生育方面有萬寶龍計畫、提高育齡女性凍卵補助、人工受孕及懷孕期間羊膜穿刺費用等；另鼓勵結婚方面，去年及今年也集團結婚，連續3年舉辦單身聯誼，反應熱烈，明年縣府會持續辦理，初步規劃會在4月至11月有6梯次。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播