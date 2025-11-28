週末天氣穩定適合出遊 氣象粉專：下週恐有新的熱帶擾動發展

天氣風險指出，本週末天氣穩定、氣溫回升，是適合出遊的天氣型態。（資料照）

中央氣象署預報，今天（28日）北部、東北部及東部天氣較涼，其他地區早晚亦涼；台灣東部、東南部、南部地區及中部山區有零星短暫雨。氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」指出，週末天氣穩定、氣溫回升，下週二（2日）東北季風再增強，北台轉為陰有短暫雨天氣；下週可能有新的熱帶擾動發展，即便已不太可能直接威脅台灣，仍有機會帶來雲量及水氣。

天氣風險分析師吳聖宇今天在臉書貼文中表示，今天台灣各地大致是多雲天氣，西半部下午後有機會看到陽光露臉，降雨部分只有迎風面跟中央山脈沿線有零星飄雨機會。今天白天苗栗以北到東半部地區高溫20至23度，中南部地區高溫則在23至26度之間，今晚到明天（29日）清晨在中北部、東北部空曠地區仍要留意低溫發生的機會，可能有13度或以下低溫。

吳聖宇說，明、後天（30日）週末假期整體天氣轉趨穩定，各地大致都是晴到多雲，沒有明顯降雨的機會，最快可能要等到週日晚間各地雲量才會再度增多。陽光露臉後各地白天高溫也會明顯回升，是相當適合出遊的天氣型態。北部、東半部白天高溫回升到26至28度，中部、南部高溫也回到28至30度，但是夜晚清晨溫度仍偏低，中北部、東北部空曠地區仍可能出現13至15度低溫，日夜溫差變化大。

吳聖宇稱，下週一（12月1日）台灣各地雲量較多，東半部地區及山區有零星降雨的機會。下週二迎風面降雨將會增多，轉為陰天有短暫陣雨天氣，其他地方則是多雲或陰的天氣型態，這波東北季風可能一直影響到下週四（4日），至下週五（5日）才會趨緩。

吳聖宇提及，一直到12月上旬，影響台灣的冷空氣都還是東北季風等級，暫時還沒有看到大陸冷氣團或以上等級冷空氣南下的預報。

吳聖宇補充，目前在南海的天琴颱風未來仍將緩慢向越南沿海靠近，強度將逐漸減弱，可能在侵襲越南之前就逐漸減弱消散。下週菲律賓以東可能有新的熱帶擾動發展，並且再度趨向菲律賓附近，即使已經要進入12月，但南邊的熱帶擾動仍繼續活躍，對台灣來說已不太可能構成威脅，不過是否又有機會帶來雲量及水氣，仍值得持續觀察。

