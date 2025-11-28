后里泰安鐵道文化園區斥資3000萬改善 展現新風貌

后里泰安周邊設置火車造型休憩花架，環境優美。（記者張軒哲攝）

台中后里泰安社區每年冬季落羽松變色與櫻花綻放時節，湧入遊客，為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區旅遊環境品質及體驗感，台中市府爭取中央補助投入近3000萬元經費，進行舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，工程日前完工，為園區帶來旅遊觀光新亮點。

泰安鐵道文化園區是舊山線沿線的重要景點，每逢櫻花盛開，遊人如織。過去園區部分設施老舊，難以滿足日益增加的旅遊需求，許多遊客抱怨硬體設備老舊，不願回訪。

請繼續往下閱讀...

台中市府觀旅局長陳美秀說，此次針對泰安派出所旁公廁、停車空間及舊泰安車站周邊環境進行升級。公廁改造後以簡約通透的外觀融入自然，採用明亮、友善且無障礙的空間設計，內部設備全面汰換並重新調整動線，提升使用舒適度。舊泰安車站周邊則透過複層式植栽與無障礙步道重新串連水岸景觀並結合鐵道特色，例如設計車廂內部造型休憩花架，形成延伸而開闊的景觀步道。此外，市府於園區種植大面積陽光草皮，提供休憩、野餐與賞景的多功能場域。

觀旅局表示，泰安鐵道文化園區旅遊動線與休憩品質皆大幅提升，未來觀旅局也將持續串連周邊景點，打造更完整的后里觀光廊帶，提升地方觀光魅力。

泰安鐵道園區周邊景觀設施與步道改善，園區更加舒適。（記者張軒哲攝）

泰安鐵道園區周邊景觀硬體設施改善，煥然一新。（記者張軒哲攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法