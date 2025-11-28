守護嬰幼兒健康 屏縣7成公托取得室內空品標章

室內空氣品質直讀式儀器巡檢。（屏東縣政府提供）

打造安全、友善的育兒環境，屏東縣府環保局與社會處跨局處合作，聯手推動縣內公共托育中心取得「室內空氣品質自主管理標章」，目前全縣10家公共托育中心，已有7家取得標章，接續要輔導今（2025）年新設立的3家於明（2026）年初取得，屆時公托將全面達標。

屏東縣府環保局表示，嬰幼兒對空氣污染物的敏感度較成人高，室內空氣品質將直接影響其呼吸健康與成長發展。為強化屏縣公共托育中心空氣品質管理，環保局規劃專案輔導計畫，由專業團隊深入各公共托育中心辦理室內空氣品質現場檢測、風險評估及改善建議，輔導內容包含通風設施檢視、二氧化碳、懸浮微粒、甲醛及揮發性有機物等指標即時量測，並依據檢測結果提出設備配置、通風調整及清潔維護等具體改善策略，協助各公共托育中心建立完善且可長期運作的室內空氣品質管理機制。

截至目前，屏東縣10家公共托育中心，7家已取得室內空氣品質自主管理標章，包括屏東、鹽埔、忠孝、萬丹、內埔、潮州及恆春。其餘今年度新成立的3家公共托育中心，包括瑞光、華山及里港，正由專業團隊輔導中，預計於明年初完成檢測驗證並取得標章，以確保嬰幼兒皆能在健康、安全的室內環境中快樂成長。

環保局表示，「室內空氣品質自主管理標章」的推行不僅著重於現場環境改善，更著眼於強化托育機構日常管理知識，提升育兒服務環境品質，讓每一處公共托育中心都能成為孩子安心探索、家長放心托付的溫暖據點。

室內空氣品質細菌採樣。（屏東縣政府提供）

專家學者現勘輔導。（屏東縣政府提供）

室內空氣品質優良級自主管理標章。（屏東縣政府提供）

