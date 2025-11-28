嘉義花海生活節週末登場 28公頃花田美景超浪漫

「2025嘉義花海生活節」將於11月29與30日兩天在嘉義市玉山路底浪漫登場。（嘉市政府提供）

「2025嘉義花海生活節」將於11月29與30日兩天在嘉義市玉山路底浪漫登場。市府建設處表示，今年活動主題「回嘉看花吧！」結合花卉美景、市集風格、沉浸式花海步道、DIY手作與大型藝術裝置等，邀請大家在冬初走進嘉義最迷人的花海景色。

建設處說，花海節花田區範圍共28公頃，以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線，打造沉浸式花海步道，並加入多件大型裝置藝術，讓民眾沿路即可拍照打卡。

請繼續往下閱讀...

兩天活動期間下午2點至晚間8點半，規劃兒童表演、闖關遊戲、近百攤花語市集與擴香瓶DIY、養生花果茶體驗課，及花形蠟線手繩與腳繩等特色手作活動。

戶外音樂表演包含Mango Jump芒果醬、旺福、元宇炘 XINA、羊米人 YUMMY MAN、馬克 SAVAGE.M、政學 Zed-X及Juice Boy等7組人氣樂團輪番登場，帶給你最浪漫的冬季戶外趴。

建設處表示，花海生活節活動會場鄰近停車空間有限，建議民眾多加利用大眾交通工具或免費接駁車。兩條免費接駁車路線分別為：路線1：嘉義火車站 → 港坪國小 → 玉山路與大貴路口 → 花海節會場；路線2：劉厝公園 → 玉山路與大貴路口 → 花海節會場；服務時間為下午1點至晚間9點半。

「2025嘉義花海生活節」花田區範圍共28公頃，以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線。（嘉市政府提供）

「2025嘉義花海生活節」戶外音樂表演時間表。（嘉市政府提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法