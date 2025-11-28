為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    嘉義花海生活節週末登場 28公頃花田美景超浪漫

    2025/11/28 08:17 記者丁偉杰／嘉義報導
    「2025嘉義花海生活節」將於11月29與30日兩天在嘉義市玉山路底浪漫登場。（嘉市政府提供）

    「2025嘉義花海生活節」將於11月29與30日兩天在嘉義市玉山路底浪漫登場。（嘉市政府提供）

    「2025嘉義花海生活節」將於11月29與30日兩天在嘉義市玉山路底浪漫登場。市府建設處表示，今年活動主題「回嘉看花吧！」結合花卉美景、市集風格、沉浸式花海步道、DIY手作與大型藝術裝置等，邀請大家在冬初走進嘉義最迷人的花海景色。

    建設處說，花海節花田區範圍共28公頃，以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線，打造沉浸式花海步道，並加入多件大型裝置藝術，讓民眾沿路即可拍照打卡。

    兩天活動期間下午2點至晚間8點半，規劃兒童表演、闖關遊戲、近百攤花語市集與擴香瓶DIY、養生花果茶體驗課，及花形蠟線手繩與腳繩等特色手作活動。

    戶外音樂表演包含Mango Jump芒果醬、旺福、元宇炘 XINA、羊米人 YUMMY MAN、馬克 SAVAGE.M、政學 Zed-X及Juice Boy等7組人氣樂團輪番登場，帶給你最浪漫的冬季戶外趴。

    建設處表示，花海生活節活動會場鄰近停車空間有限，建議民眾多加利用大眾交通工具或免費接駁車。兩條免費接駁車路線分別為：路線1：嘉義火車站 → 港坪國小 → 玉山路與大貴路口 → 花海節會場；路線2：劉厝公園 → 玉山路與大貴路口 → 花海節會場；服務時間為下午1點至晚間9點半。

    「2025嘉義花海生活節」花田區範圍共28公頃，以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線。（嘉市政府提供）

    「2025嘉義花海生活節」花田區範圍共28公頃，以向日葵、波斯菊粉紅、波斯菊金橘與百日草等花區串連整體動線。（嘉市政府提供）

    「2025嘉義花海生活節」戶外音樂表演時間表。（嘉市政府提供）

    「2025嘉義花海生活節」戶外音樂表演時間表。（嘉市政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播