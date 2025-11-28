為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中和自強國小幼童軍日行一善深入社區 推廣口腔保健獲長者熱烈回響

    2025/11/28 08:10 記者翁聿煌／新北報導
    中和國小幼童軍深入社區向長輩宣導口腔保健觀念。（記者翁聿煌攝）

    中和國小幼童軍深入社區向長輩宣導口腔保健觀念。（記者翁聿煌攝）

    新北市中和區自強國小重視學童口腔保健教育，從認識牙齒結構、學習正確貝氏刷牙法，到生活中避免含糖飲料與零食等蛀牙風險因子，逐步深化學生的口腔保健正確知識，同時為擴大健康促進的影響力，校方更出動幼童軍到莒東社區向長輩宣導口腔保健，內容包含講解貝氏刷牙法、介紹容易蛀牙的地方與蛀牙的預防方式，以及日常飲食選擇對口腔健康的影響，現場氣氛溫馨熱絡。

    自強國小校長張明賢說，自強國小幼童軍為提升參與度並深化理解，現場更設計「有獎徵答活動」，幼童軍小朋友根據宣導內容提出口腔保健相關問題，長者們反應踴躍、爭相搶答，氣氛熱鬧又溫馨，獲得小禮品的爺爺奶奶們紛紛笑著表示「原來學口腔保健也可以這麼有趣」。

    陳爺爺表示，活動讓他們重新檢視自己的口腔清潔習慣，張阿嬤分享，平常刷牙都是憑感覺，讓孩子示範才知道原來方向和角度很重要，她也會把這些方法教給家裡的孫子，一起把牙齒照顧好，王爺爺笑著說，小朋友講得很清楚又有耐心，他學到了很多，也覺得跟孩子互動很開心。

    張明賢表示，健康教育不僅在學校內實施，更應延伸到家庭與社區，才能形成完整的學習與支持網絡，校方近年推動口腔保健，能讓孩子把所學帶到社區，是非常有意義的行動學習，看到長者與孩子互動，彼此都獲得新的知識，就是教育最好的循環，參與宣導的幼童軍同學也分享自己的收穫，一名學生表示，以前只知道自己要刷乾淨，這次教爺爺奶奶後發現清楚講解也不容易，但是看到他們跟著做就覺得很有成就感。

    中和國小幼童軍深入社區向長輩宣導口腔保健觀念。（記者翁聿煌攝）

    中和國小幼童軍深入社區向長輩宣導口腔保健觀念。（記者翁聿煌攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播