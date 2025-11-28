中和自強國小幼童軍日行一善深入社區 推廣口腔保健獲長者熱烈回響

中和國小幼童軍深入社區向長輩宣導口腔保健觀念。（記者翁聿煌攝）

新北市中和區自強國小重視學童口腔保健教育，從認識牙齒結構、學習正確貝氏刷牙法，到生活中避免含糖飲料與零食等蛀牙風險因子，逐步深化學生的口腔保健正確知識，同時為擴大健康促進的影響力，校方更出動幼童軍到莒東社區向長輩宣導口腔保健，內容包含講解貝氏刷牙法、介紹容易蛀牙的地方與蛀牙的預防方式，以及日常飲食選擇對口腔健康的影響，現場氣氛溫馨熱絡。

自強國小校長張明賢說，自強國小幼童軍為提升參與度並深化理解，現場更設計「有獎徵答活動」，幼童軍小朋友根據宣導內容提出口腔保健相關問題，長者們反應踴躍、爭相搶答，氣氛熱鬧又溫馨，獲得小禮品的爺爺奶奶們紛紛笑著表示「原來學口腔保健也可以這麼有趣」。

陳爺爺表示，活動讓他們重新檢視自己的口腔清潔習慣，張阿嬤分享，平常刷牙都是憑感覺，讓孩子示範才知道原來方向和角度很重要，她也會把這些方法教給家裡的孫子，一起把牙齒照顧好，王爺爺笑著說，小朋友講得很清楚又有耐心，他學到了很多，也覺得跟孩子互動很開心。

張明賢表示，健康教育不僅在學校內實施，更應延伸到家庭與社區，才能形成完整的學習與支持網絡，校方近年推動口腔保健，能讓孩子把所學帶到社區，是非常有意義的行動學習，看到長者與孩子互動，彼此都獲得新的知識，就是教育最好的循環，參與宣導的幼童軍同學也分享自己的收穫，一名學生表示，以前只知道自己要刷乾淨，這次教爺爺奶奶後發現清楚講解也不容易，但是看到他們跟著做就覺得很有成就感。

