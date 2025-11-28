11/28 各報重點新聞一覽

國防部長顧立雄昨於行政院會後記者會證實，軍購案的規劃與美國完成初步協調。（記者叢昌瑾攝）

政院通過1.25兆防衛特別條例草案 顧立雄：與美方完成初步協調

行政院會昨通過「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」草案，二〇二六至二〇三三年預算上限暫匡一．二五兆元。國防部長顧立雄昨於院會後記者會證實，軍購案規劃已與美方初步完成協調，美國防部已提供項目、數量、報價及交運期程等，但援例在美方完成知會國會程序前不公開，雙方在規劃過程中一直有持續磋商。

中配徐春鶯收押禁見 涉受中方指示、資助 幫柯文哲造勢

前年一度傳出將被民眾黨納入不分區立委名單、引發議論的台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，涉嫌在二〇二四年總統大選及二〇二二年直轄市長期間，涉受中國指示替民眾黨總統候選人柯文哲、當時無黨籍的台北市長候選人黃珊珊站台、造勢、宣傳支持，另又涉房產詐貸及經營地下匯兌。新北地檢署前天指揮調查局台中市調查處兵分十一路搜索，昨天訊後依反滲透法、刑法詐欺等罪嫌，有逃亡及串滅證之虞，向法院聲押禁見徐女獲准。

債務整合 黑幫大哥組三合一詐團 扣逾億元232輛權利車 史上最大

新竹在地三環幫的中生代大哥吳建承，涉嫌組成結合行銷、車行及融資業務的「三合一」債務整合詐欺集團，該集團成立六間公司分工負責招攬、過戶、放款，先於網路放送輕鬆核貸、債務整合廣告，上鉤的被害人若無不動產，便誘騙申辦購車貸款，並將車輛讓渡給融資公司成為權利車，進而將大量權利車用於出租、轉售、甚至提供犯罪使用，成為該幫最大金源。刑事警察局偵二大隊第二隊逮捕吳男等十九人，一舉查扣市值逾億元的二三二輛權利車，此為史上最大規模的權利車查扣行動。

77年來最慘 香港宏福苑大火已83死77傷

香港新界大埔區高樓住宅社區「宏福苑」從前天下午大火燃燒至昨天傍晚才全部控制，香港消防處統計，截至28日凌晨零時，這場火災已造成八十三人死亡（包括一名消防員），另有七十七人受傷。香港特首李家超昨晚表示，起火的七棟大樓火勢已全部控制，港府已開放九個庇護中心供居民緊急住宿。

疑竊台積機密跳槽英特爾…檢調搜索羅唯仁宅 扣押股票、不動產

台積電前資深副總羅唯仁退休後轉往英特爾任職，疑帶走台積電二奈米機密製程資料，台灣高檢署過濾相關資料，認為羅涉犯國安法等罪，前天指揮調查局搜索羅唯仁台北市、新竹縣住居所，查扣電腦、隨身碟等證物；檢察官同時向智財法院聲請扣押羅唯仁股票、不動產，法院已裁准。

川普勸高市 勿在台灣議題刺激中國

《華爾街日報》報導，美國總統川普25日與大陸國家主席習近平通話後，隨即致電日本首相高市早苗，建議她「放低音量」，避免在台灣主權問題上刺激北京。日本政府人士向TBS電視台和共同社證實，美日領袖確實談及中日關係因台灣問題升溫而對立，並確認將攜手讓事態降溫。但官房長官木原稔則否認川普曾要求高市避免挑釁北京。

1.25兆國防特別預算 政院火速拍板

行政院會27日通過《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》草案，預計在民國115年至122年共8年，投入新台幣1.25兆元經費。國防部長顧立雄透露，就軍購案的規畫已與美方完成初步協調，獲得美國國防部安全合作局（DSCA）正式提供採購項目及數量、報價資料、交易期程等資訊，說明美方確實有供貨意願。

