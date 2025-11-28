日韓高溫破紀錄！！2025年成史上最熱夏天 專家整理5大肇因

「林老師氣象站」指出，今年日本和韓國都經歷有史以來最熱的夏天，不僅高溫的天數特別多，中暑患者也比往年還多，「林老師氣象站」也整理5大肇因。（圖擷自臉書）

今年夏季北半球高溫屢破紀錄，幾乎都高於過去30年的平均溫度。氣象專家指出，今年日本和韓國都經歷有史以來最熱的夏天，不僅高溫的天數特別多，中暑患者也比往年還多，專家也整理5大肇因，包含氣候變遷、城市過度密集、太平洋高壓太過強勢、海溫異常偏高、夜晚降溫振幅減小等。

台灣大學大氣科學博士林得恩在臉書「林老師氣象站」發文指出，2025年夏天，日本和韓國都經歷了有紀錄以來最熱的夏天。其中日本在今年6至8月的平均氣溫，比往年同期高出攝氏2.36度，創下1898年以來的新高紀錄。韓國的平均氣溫也創下自1973年有紀錄以來的最高紀錄。

請繼續往下閱讀...

「林老師氣象站」說明，日本不只是高溫，高溫的天數還特別多，今年夏天就有9天超過攝氏40度，打破紀錄，且9月份仍有35個都府縣發佈中暑警報；光東京23區就有上百人中暑死亡，70歲以上高齡者占了八成以上。

至於韓國首爾市7月份夜間氣溫已連續22天超過攝氏25度，這是1907年10月有氣象紀錄以來，7月連續超過攝氏25度紀錄最長的一次；韓國今年中暑患者已逼近千人，為去年的2倍，疑因熱傷害而死亡人數也明顯上攀。

「林老師氣象站」也整理可能的肇因。第1，全球氣候變遷，使得極端熱浪天氣事件發生的頻率增加、強度也增強。第2，太平洋高壓太過強勢，持續北抬掛在日韓地區，顯著的下沉氣流，形成熱穹效應，熱量散不出來。第3，異常海溫偏高，且高的早（5月就開始）、高的晚（到9月還沒結束）。第4，夏季白天熱量累積，夜晚降溫振幅減小，Hot night愈來愈多，熱量疊加效率變大。第5，城市過度密集，人口集中，人為溫室氣體排放量大以及都市熱島效應等因素都扮演著導致今年特別炎熱的可能原因。

