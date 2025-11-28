東北季風減弱西部空品差 下週東北季風再增強

氣象署指出，今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼。（資料照）

中央氣象署指出，今天（28日）受東北季風影響，各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼。

今日天氣方面，上午水氣仍多，西半部仍有零星降雨的機會，中午起水氣逐漸減少，但各地雲量仍偏多，降雨僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

氣象署指出，第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。另外由於東北風偏強，台南以北、台東、恆春半島及各離島局部地區有平均風6級或陣風8級以上發生的機率，風浪也較大，海邊活動請多加留意安全。

空氣品質方面，根據環境部空氣品質預報資訊顯示：今日東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響台灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

前氣象局局長鄭明典也發文提醒，受中國沙塵影響，北部和金馬的主要物染物是PM10，會帶來比較高的落塵量。在發文底下網友則表示「這兩天鼻子跟關不掉的水龍頭一樣」、「難怪一直打噴嚏」。

未來天氣方面，週六東北季風減弱，白天各地氣溫回升，早晚仍較涼，空曠地區、河谷有輻射冷卻影響，西半部日夜溫差較大；各地大多為多雲到晴，僅恆春半島有零星短暫雨。週日各地大多為多雲到晴，西半部日夜溫差較大，僅基隆北海岸、恆春半島、中部以北山區有零星短暫雨。

下週一東北季風稍增強，下週二至下週四受東北季風影響，北部及宜蘭地區天氣稍涼，其他地區早晚亦涼；下週一、二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下週三、四桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

下週五至下下週日台灣仍受東北季風或偏東風影響，基隆北海岸、東半部及恆春半島有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 20 15 ~ 24 21 ~ 26 17 ~ 21

今日各地天氣預報概況。（圖擷取自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷取自環保署空氣品質監測網）

氣象署指出，第27號颱風天琴，未來將偏西緩慢地在南沙島海面移動，對台灣天氣無直接影響。（圖擷取自中央氣象署）

