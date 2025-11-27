擄獲日本人的胃！屏東優質米首度進軍米食之國 20噸封櫃啟航

日本去年鬧米荒，日本糧商代表取締役宮辻豊試吃屏東新園新豐碾米廠的一級米後，相當驚艷，因此簽訂合約，今天首批20噸米封櫃送往日本。（記者陳彥廷攝）

日本去年鬧米荒，日本糧商「株式会社のうけん」（農研株式會社）為擴展貿易版圖，代表取締役宮辻豊試吃屏東新園新豐碾米廠的一級米後，相當驚艷，因此簽訂合約，今天首批20噸米封櫃送往日本，也為屏東所種植的「高雄145號米」打進米食之國日本的新市場，成為屏東米產業的里程碑。

新豐碾米廠現於屏東契作約180公頃，台南還有45公頃左右，今天契作稻農終於一睹總是未見到面卻常常聽新豐盛讚的宮辻豊本人，民進黨立委徐富癸、國民黨立委蘇清泉及農糧署南區分署長賴明陽、高雄區農改場長羅正宗及屏縣府秘書陳冠瑜等到場見證首銷日本的屏東米，並簽署合作備忘錄。

請繼續往下閱讀...

高雄145號米心腹白率低，外觀晶瑩剔透，新豐碾米廠代表人林軒頡說，高雄145號米口感軟而不爛，咬到米心更會出現反差的Q彈嚼感，但因結穗期易受雨勢倒伏甚至發芽，也易採收後大量落穗，近年在氣候影響下產量較不穩定。

去年日本出現米荒，因此農研株式會社積極向各國尋求高品質米，而長期與他們合作的新豐碾米廠，所契作的高雄145號米，就成功擄獲宮辻豊的口味，林軒頡笑說，未來通路還有日本東京奧運的團膳商，規格極高，感謝過程所有人尤其農糧署的幫助，讓台灣農民辛勤培育的米能進軍日本。

賴明陽表示，今年至11月中台灣出口米達11萬公噸，其中有1萬噸左右的米出口日本，而新豐碾米廠在經營在地許久，配合政策成立新豐稻米產銷契作集團產區，並通過各種產銷履歷或品質驗證，首度出口日本，展現台灣稻米產業的團隊能量與外銷實力，更是在地農業升級與國際接軌的重要一步，是從地方碾米廠到外銷品牌的轉型典範。

賴明陽說，農糧署積極推動稻米產銷契作集團產區制度，透過碾米廠等企業化的管理，以統一稻米品質進行控管與市場推廣，並提升產品附加價值與市場辨識度，以利稻米產業永續發展。宮辻豊則透過翻譯表示，本次先購買60噸的米，後續則希望能增加採購達200噸。

