    首頁 > 生活

    基隆河遭油污染 自來水有油味緊急排水

    2025/11/27 22:07 記者盧賢秀／基隆報導
    自來水公司在信義區正信路排水，水柱比一個人高，民眾以為爆管。（吳銘達提供）

    自來水公司在信義區正信路排水，水柱比一個人高，民眾以為爆管。（吳銘達提供）

    自來水公司第一區管理處今天早上發現基隆河遭油污污染，水公司公堵抽水站立即停止抽水，並清理新山淨水廠，但有少數原水進入管網，信義區及安樂區部分住戶反映自來水有油味，自來水公司已經進行排水。

    環保局表示，獲報後立即在基隆河放置攔油索，並往上游巡查污染源，並將採樣送驗。

    信義區信綠里長吳銘達表示，今天上午有住戶反映，自來水中飄出油味，他向自來水公司新山淨水廠反映，傍晚水公司派到正信路來排水，馬路水柱噴得有一個人高。有民眾在臉書上po文指正信路4號水管爆裂，水公司處理中，請用路人注意。

    市議員張之豪也反映，安樂區麥金路安樂一期、麥金路、以及安樂路二段、一段這一帶的住戶反映，自來水裡有油味。

    自來水公司一區處副處長陳昭賢表示，今天早上發現基隆河有油污污染，八堵抽水站馬上停止抽水，並通報基隆市環保局追查油污來源，新山淨水廠也全面清理，切換改由新山水庫送水，但有少數原水進入網管，流入用戶中。

    陳昭賢表示，水公司新山淨水廠也循管線逐一排除可能有油氣的自來水，並經多次循環排水確認，以確保民眾用水安全。民眾如有用水疑義，請撥打台水1910專線，將會立即派員協助處理。

    自來水公司在信義區正信路排水，水柱比一個人高，民眾以為爆管。（吳銘達提供）

    自來水公司在信義區正信路排水，水柱比一個人高，民眾以為爆管。（吳銘達提供）

    熱門推播