鐵道備品4成國產 明年起研發增「事前補助」加速自主供應

鐵道局今天舉辦「鐵道維修備品國產化成果發表會」，共有12家廠商於會場設置展示區，展出其自行開發的維修備品。圖為局長楊正君（前排中）參觀台灣化學纖維公司展示區。（鐵道局提供）

交通部鐵道局今天（27日）公布，持續藉由聯合展示鐵路、捷運的維修備品開發需求，促產學研界投入，並已在輕軌號誌、轉轍器、車門、轉向架、集電弓、計軸器等關鍵零組件上取得具體成果。鐵道備品國產化比率已從2018年的30%，提升到2024年的40%。

鐵道局今天舉辦「鐵道維修備品國產化成果發表會」，共有12家廠商於會場設置展示區，展出其自行開發的維修備品，吸引逾150位產官學研代表參與。鐵道局長楊正君表示，除展現國產化階段性成果外，明年將推動更具前瞻性的維修備品研發「事前補助」模式，加速鐵道產業自主供應鏈。

楊正君表示，發表會正是為展現國內廠商與營運機構共同合作的開發成果，營運機構主動尋求國內廠商開發維修備品，有效降低待料時程與維修成本、確保營運穩定。

鐵道局已在去年7月26日公告「鐵道維修備品及檢修設備開發補助作業要點」，將自明年起，除既有的由營運機構申請補助前一年度完成開發的維修備品及檢修設備（事後補助模式），另將導入廠商與營運機構聯合申請的「事前補助」模式。

鐵道局說明，目的是在鼓勵廠商主動積極地依據營運機構的實際需求進行研發，而非被動等待採購案的釋出，這機制將有助於研發成果能更精準地符合實務需求，並有效扶植本土產業。

楊正君（右3）參觀中台橡膠工業公司展示區。（鐵道局提供）

