瑞芳火車站前行人號誌啟用亂象不斷 警籲民眾別闖紅燈

新北市瑞芳火車站明燈路、民生街口增設行人專用號誌，提供行人通行。新北市瑞芳警分局呼籲市民務必依照號誌指示通行，以確保自身安全，警方將持續巡查、宣導、取締，讓瑞芳火車站前的交通更順暢、更安全。（記者林嘉東翻攝）

新北市政府為提升瑞芳火車站周邊交通安全，已在明燈路、民生街口增設行人專用號誌，提供行人通行。不過，行人專用號誌啟用後，仍有用行人未遵守交通號誌，與車輛爭道，險象環生。新北市瑞芳警分局今（27日）指出，行人專用號誌啟用以來，仍有不少行人在紅燈時，搶行或闖紅燈情況，呼籲市民務必依照號誌指示通行，以確保自身安全，警方將持續巡查、宣導、取締，讓瑞芳火車站前的交通更順暢、更安全。

行人專用號誌是目前國內推動的重要交通安全設計，目的在於達到「人車分流」，降低事故風險。當行人專用燈號亮起時，全方向車輛均為紅燈，行人可於四側斑馬線安心穿越；而在行人紅燈期間，請務必停等，避免搶行導致意外發生。

請繼續往下閱讀...

分局長沈明義呼籲，瑞芳火車站是瑞芳區旅運量最高的交通要道，人潮與車潮交錯複雜。行人專用號誌的啟用，是提升站前安全的重要一步，但制度再好，也需要民眾一起遵守，請大家務必依照燈號指示通行，讓交通安全從你我做起；警方將持續巡查、宣導、取締，讓瑞芳火車站前的交通更順暢、更安全。

沈明義強調，行人專用號誌啟用後，同仁已加強現場宣導，同時也會透過社群平台、學校與社區管道持續推廣，協助民眾熟悉新的路口通行模式。警方提醒行人務必「看燈號、停讓車、走斑馬」，共同營造安全友善的交通環境。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法