為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    獅虎都能掃！屏科大獸醫教學醫院CT床台 全台最大可荷重300公斤

    2025/11/27 21:34 記者陳彥廷／屏東報導
    城中院區歷經兩個多月的試營運，今天正式啟用。（屏科大提供）

    城中院區歷經兩個多月的試營運，今天正式啟用。（屏科大提供）

    國立屏東科技大學附設獸醫教學醫院「城中院區」在經歷過約2個月的試營運後，昨天配合校慶週正式開幕，並引進全台第1座、可載重達300公斤床台，未來有需要，連壽山動物園的獅子都能掃或校內的野生動物收容中心的獅虎都能使用，配合160切電腦斷層機台，再啟動地區醫院的轉診機制，盼打造成為南部動物醫療與臨床教育新基地。

    屏科大的獸醫教學醫院以往都在內埔的校區，因為對校外人士有門禁且較為偏遠，雖擁多年治療經驗，也被部分飼主視為是後送的「最後一道防線」，但一直未在毛爸媽的圈子廣開知名度，加上整個獸醫教學醫院還有大動物、經濟動物的醫療需求，原有內埔院區的腹地已捉襟見肘，為讓動線優化，也分眾提供不同醫療服務，因此將伴侶動物及特別寵物等8個專科，遷至信義路的城中院區。

    校方配合101週年校慶，今天舉行「城中院區開幕暨揭牌典禮」，校長張金龍、獸醫學院長邱明堂、獸醫系主任蔡宜倫、獸醫教學醫院長林莉萱及在地士紳見證南部獸醫教育與臨床服務量能邁向全新里程碑。張金龍說，城中院區交通便利，並依此打造動物友善的就診動線與現代化臨床空間，融合教學、研究與產業合作的多功能設計，將提供更完整的臨床環境及專業訓練，培育具有國際視野的獸醫專業人才，同時提升南部地區的動物醫療品質。

    林莉萱則表示，新院區設有8大專科與公益獸醫輸血醫學中心，並建置先進影像設備，其中包含160切的電腦斷層掃描儀及可載重300公斤的專用床台，是目前全台灣最大的床台，加上電腦斷層掃描儀搭配進階人工智慧模組，在影像的軟體運算較為先進，讓診療服務還能延伸至屏科大本來就擅長的大型或野生動物 。

    屏科大獸醫教學醫院的城中院區今天正式揭牌。（屏科大提供）

    屏科大獸醫教學醫院的城中院區今天正式揭牌。（屏科大提供）

    城中院區歷經兩個多月的試營運，今天正式啟用。（屏科大提供）

    城中院區歷經兩個多月的試營運，今天正式啟用。（屏科大提供）

    屏科大獸醫教學醫院的城中院區今天正式揭牌。（記者陳彥廷攝）

    屏科大獸醫教學醫院的城中院區今天正式揭牌。（記者陳彥廷攝）

    可載重達300公斤的動物專用電腦斷層載台。（記者陳彥廷攝）

    可載重達300公斤的動物專用電腦斷層載台。（記者陳彥廷攝）

    城中院區內設有獸醫輸血醫學中心結合社區、公益團體推動動物福利與生命教育。（屏科大提供）

    城中院區內設有獸醫輸血醫學中心結合社區、公益團體推動動物福利與生命教育。（屏科大提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播