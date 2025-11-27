台日價差3.5萬！他想把日本熱水器扛回台 向網友求援

網友發文表示，準備到日本購入多項電器，卻遲遲無法確定「熱水器能否託運返台」。示意圖。（資料照）

為了省荷包，不少人會趁赴日旅遊時採購家電。有網友發文表示，準備到日本購入多項電器，卻遲遲無法確定「熱水器能否託運返台」，說大出水量熱水器，台日價差達3.5萬元，因此向網友求助。文章曝光後，引發網友熱烈討論。

前天網友在PTT發文求助，自己下個月將前往日本採購家電，目前已確認咖啡機、吹風機、免治馬桶與吸塵器皆可託運，唯獨「熱水器是否能託運」始終沒有明確答案。他指出，想買的熱水器沒有電池，也不含可燃氣體，但上網查詢卻發現有人被海關攔下，也有人成功帶回。

原PO也提到，查看過航空公司託運規定，並未看到明文禁止熱水器；另也線上問過幾家航空業者，但客服都為AI回覆，無法取得明確答案。他因此向網友求助，希望了解是否有人成功將熱水器順利託運返台。

文章曝光後，有專業的網友解答，「1.航空公司禁止『含可燃氣體的設備』上機（託運、手提都不行）瓦斯熱水器屬於燃氣設備，內部可能殘留丙烷、丁烷或其他可燃氣體。這類物品在航空公司的規範中都屬於危險品。2.即使你說『裡面沒有瓦斯』也一樣視為危險設備，航空公司無法驗證殘留量是否為零。只要設備原本是燃氣設備，就會被視為『不可託運』。安檢100％會攔下。3.日本航空規範（JAL/ANA）中列為禁止物品：ガス機器（Gas devices）、可燃性ガス（Flammable gas）禁止託運、手提」。

不少人則對原PO為何要專程從日本搬熱水器回台感到好奇，「到底是多厲害的熱水器值得從日本買回來？」、「安裝不難，但比較好奇是價差多大要這樣運」、「價差是有多大需要這樣？」、「為什麼要去日本買熱水器，不懂」？

對此，原PO也親自回應，指出大出水量機種的價格差距相當驚人，「大出水量的價差滿大的，大約是台幣1萬5 vs 5萬」。得知原因後，網友紛紛驚呼，「想不到價差這麼大，長知識了」、「這個價格差距，似乎值得這麼麻煩」、「哇！這價差還真的值得問一問」。

