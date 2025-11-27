為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北耶誕城燈光投影晚間突秀逗 觀旅局：9點已正常展演

    2025/11/27 21:09 記者黃政嘉／新北報導
    新北歡樂耶誕城的市府北面牆燈光秀展演，今晚突然故障。新北市觀旅局回應，第一時間已立即修復，晚間9點起恢復光雕展演。（翻攝「黃淑君 板橋」臉書）

    新北歡樂耶誕城的市府北面牆燈光秀展演，每天傍晚5點半至11點展演，不過今晚8點左右的展演卻發生故障，市府大樓上的部分光雕投影畫面顯示不全，缺了中間上方及右邊的投影畫面，新北市議員黃淑君不巧經過，拍下故障畫面。新北市觀旅局回應，在接獲工讀生反映後，第一時間已立即修復，晚間9點起恢復光雕展演。

    觀旅局說明，經查今晚光雕秀是自晚間7點59分發生異常，當下廠商工讀生立即反映，隨後依據緊急應變處置流程，立即暫停光雕秀，並以2次廣播告知民眾因故暫停演出，並請工讀生發放糖果補償民眾，相關問題經確認為伺服器問題，馬上換上備品排除，再經檢測後，光雕秀已於今晚9點恢復正常展演。

    黃淑君拍下畫面PO文提到，「就是這麼剛好，遇到壞掉的主燈⋯⋯剛萌生的愛情瞬間沒有了。」

    今年新北歡樂耶誕城自11月14日登場，一路開城至12月28日，新北市民廣場的耶誕燈光主秀，每天傍晚5點半至11點展演，每半點、整點展演1次。

