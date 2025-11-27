南紡總裁耶誕前慨捐387萬無障礙中巴 守護慢飛天使安全行

南紡集團總裁侯博明（中）慨捐市值三八七萬元的無障礙中型巴士給天主教南市瑞復益智中心，由瑞復董事羅建屏（左）代表受贈。（南紡購物中心提供）

耶誕節前夕，歲末寒冬仍洋溢暖心善意。台南紡織集團總裁暨侯永都社福慈善基金會創辦人侯博明，得知南市天主教瑞復益智中心復康車老舊、亟需汰換，立即伸出援手。27日傍晚，他以基金會名義捐贈1輛市值387萬元的全新無障礙中型巴士，協助瑞復為身障院生提供更安全、穩定的接駁服務，為慢飛天使送上最動人的耶誕禮物。

27日傍晚，在南紡購物中心2館1樓大門舉行捐車儀式，侯博明與南紡購物中心董事長特助侯郁琳、天主教台南教區副主教暨瑞復益智中心董事羅建屏等人都出席。儀式上，侯博明與侯郁琳將象徵「無障礙中型巴士」的捐贈板交付給瑞復代表；羅建屏回贈感謝狀、代表瑞復全體工作人員與慢飛天使們表達最誠摯的謝意，場面溫馨感人。

由瑞復益智中心承辦的南市府心智障礙者日間服務中心-林森生活園，原有的復康車已屆使用年限，存在安全疑慮，且隨著服務使用人數逐年攀升，亟需汰換添購新車。侯博明得知中心需求後，即伸出援手慨捐中巴，也是侯永都基金會成立以來捐出的第33輛愛心車，延續長年關懷弱勢的公益精神。

南市私立天主教瑞復益智中心，是服務發展遲緩嬰幼兒、心智障礙或多重障礙人士的日間照顧機構，目前中心工作人員近100人，包括教保員、復健師、社工、行政人員、司機等，服務對象有250多人，社區式服務1年約1千多人次。瑞復益智中心秉持積極提供個別化教學計畫的教育、訓練、復健等服務，期使心智障礙者發揮潛能、增進獨立照顧自己的能力，並能融入回歸社會，參與社區生活。

