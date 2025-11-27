男上加男進軍全國技藝競賽美髮組 台中明德高中陳致玄、洪楷程奪金

陳致玄（右）與洪楷程顛覆刻板印象，挑戰全國家事類美髮賽摘團體第一。（記者蘇孟娟攝）

顛覆性別框架傳統！台中市明德高中今年大膽選派陳致玄與洪楷程「男男配」組合，勇闖全國家事類技藝競賽美髮組項賽，其中女子美髮造型組競賽，向來被視為女生的強項，兩人顛覆刻板印象，除加強觀察更投入大量時間反覆練習，賽前一個月每天閉關練習近10小時練作剪、燙及吹整功夫，苦練有成，摘下競賽團體第一名佳績，除是學校首派雙男組合參賽，也創大會首度由「男男配」選手拿下團體第一的紀錄，成功打破性別框架。

明德高中校長林衍陞指出，技職教育推動性別多元的時代，有愈來愈多學生勇於挑戰不同領域技藝學習，今年美容科突破刻板印象，大膽選出兩名男生選手進行培訓，也是學校首次派雙男選手組隊挑戰女子剪燙與盤梳造型競賽。

陳致玄與洪楷程展現強烈企圖心且實作踏實，在校內甄選脫穎而出，代表學校挑戰全國家事類技藝競賽美髮組項目。

但競賽中的女子美髮造型強調柔和線條、比例細節與女性視覺風格，對男生而言是難度極高的挑戰，兩位選手必須短期內掌握包括髮絲方向、造型結構到固定技術以展現女性美感，加上比賽時間僅兩小時，兩人投入大量時間反覆練習，賽前一個月，更是從早到晚關在練習室苦練至少10小時，每天須完成7種含剪燙吹整的不同髮式。

雙男組搭配讓兩人沒有性別溝通障礙，兩人更成為「超級麻吉」，展現絕佳互補效益，實作力反應靈敏的陳致玄常指點洪楷程技巧，擅長學科的洪楷程則是陳致玄課輔小老師，兩人一起攜手精進，更在閉關苦悶期相互打氣，以全國第一為目標攜手共進，結果在比賽中，兩人以數一數二的實作成績拿下團體組第一名佳績，不但是學校首派雙男組合就奪金，更創大會該項目首度由「男男配」摘團體組第一名的紀錄，兩名小男生勇於挑戰成功打破比賽性別框架，成為本屆競賽亮眼焦點之一。

陳致玄（右）與洪楷程（左2）顛覆刻板印象，奪全國家事類美髮賽摘團體第一。（記者蘇孟娟攝）

