    8.5米耶誕樹搶先亮相 11/29新營民治市政廣場造雪點燈

    2025/11/27 21:07 記者楊金城／台南報導
    新營民治市政廣場前8.5米高的耶誕樹，以「綠．光．城 心」為表達主軸。（市府秘書處提供）

    新營民治市政廣場前8.5米高的耶誕樹，以「綠．光．城 心」為表達主軸。（市府秘書處提供）

    耶誕節、新年的腳步近了，台南市新營民治市政中心市民廣場將在11月29日舉辦「2025幸福台南．耶誕點燈」活動，當晚將營造下雪場景、點亮「綠．光．城 心」耶誕樹，散佈幸福的過節氣氛。從當天下午2點開始，就有倉庫市集、親子DIY、氣墊遊戲區、小小波麗士和消防員體驗陸續登場，晚上更有舞台表演、摸彩及發送耶誕小禮物。

    這是市府連續7年在民治市政中心舉辦耶誕點燈活動，這棵8.5米高的耶誕樹以「綠．光．城 心」為主軸，融入科技、產業、永續治理等元素，「智慧紐帶」的光纜造型象徵南科與歸仁沙崙智慧綠能科學城雙引擎驅動城市的新動能；「綠植鋪築」是回應榮獲「2025亞太暨台灣永續行動獎」低碳、綠能、永續城市的願景；圓環、彩球與花卉佈置，是呈現文化、產業、生活共構的城市韌性意向。

    台南市府秘書處表示，空間藝術裝置除了激發市民對城市未來的共感外，更營造出充滿創意與節慶氣氛的公共空間，讓市民感受耶誕節的溫暖與魅力。

    幸福台南．耶誕點燈活動將有造雪機營造雪景，除有祝禱祈福儀式，並邀請金鐘獎主持人陳凱倫、歌手謝聖凱、周子寒及鄭進一演出，也邀在地的活水敬拜團、右武衛兒童合唱團、萬是幼兒園、Monday樂團、育德工家和忠政里歌唱比賽冠軍蔡幸妙演出。

    新營民治市政廣場前8.5米高的耶誕樹。（市府秘書處提供）

    新營民治市政廣場前8.5米高的耶誕樹。（市府秘書處提供）

