為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從牛肉湯到小麥烤餅 台灣、印度高中生線上嘗美食

    2025/11/27 20:41 記者洪瑞琴／台南報導
    家齊高中與印度學生透過線上交流分享異國飲食文化。（家齊高中提供）

    家齊高中與印度學生透過線上交流分享異國飲食文化。（家齊高中提供）

    遠距也能跨國飄香！國立台南家齊高中這學期透過「校園雙語生活化學習計畫」，和印度古爾岡全球高中（GGHS）展開線上交流。今天（27日）第3次連線的主題是「早餐文化」，學生們用英文簡報和實物展示，帶彼此走進對方的早晨味道。

    印度同學介紹北印度家常早餐小麥烤餅（Aloo Paratha）和香料奶茶（Masala Chai），香氣四溢又暖胃；家齊高中學生則分享台南特色早點，如牛肉湯、鹹粥、虱目魚湯，讓印度同學直呼驚喜。

    更特別的是，家齊高中圖書館結合「真人圖書」概念，邀請校區附近印度餐廳主廚Ankur線上示範道地早餐。他邊解說北印度烤餅文化，邊準備小麥烤餅、檸檬米飯、鹹味餅乾與香料奶茶，讓學生不只看，也能「聞得到、吃得到」。

    Ankur說，北印度早餐講究香料堆疊的層次感，小麥烤餅酥脆、口感豐富，香料奶茶裡的小荳蔻、肉桂、薑等香料，讓清晨多了份溫暖，也常搭配脆餅或乾食享用。

    家齊學生分享說，天氣轉涼，能邊喝香料奶茶邊了解印度早餐，彷彿置身當地家庭餐桌。這場線上交流讓大家發現，跨文化不只靠語言，也能透過味蕾、香氣和食物，真實感受另一國的生活，讓雙語學習更生動、有趣！

    印度餐廳廚師到家齊高中與學生同場連線。（家齊高中提供）

    印度餐廳廚師到家齊高中與學生同場連線。（家齊高中提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播