從牛肉湯到小麥烤餅 台灣、印度高中生線上嘗美食

家齊高中與印度學生透過線上交流分享異國飲食文化。（家齊高中提供）

遠距也能跨國飄香！國立台南家齊高中這學期透過「校園雙語生活化學習計畫」，和印度古爾岡全球高中（GGHS）展開線上交流。今天（27日）第3次連線的主題是「早餐文化」，學生們用英文簡報和實物展示，帶彼此走進對方的早晨味道。

印度同學介紹北印度家常早餐小麥烤餅（Aloo Paratha）和香料奶茶（Masala Chai），香氣四溢又暖胃；家齊高中學生則分享台南特色早點，如牛肉湯、鹹粥、虱目魚湯，讓印度同學直呼驚喜。

請繼續往下閱讀...

更特別的是，家齊高中圖書館結合「真人圖書」概念，邀請校區附近印度餐廳主廚Ankur線上示範道地早餐。他邊解說北印度烤餅文化，邊準備小麥烤餅、檸檬米飯、鹹味餅乾與香料奶茶，讓學生不只看，也能「聞得到、吃得到」。

Ankur說，北印度早餐講究香料堆疊的層次感，小麥烤餅酥脆、口感豐富，香料奶茶裡的小荳蔻、肉桂、薑等香料，讓清晨多了份溫暖，也常搭配脆餅或乾食享用。

家齊學生分享說，天氣轉涼，能邊喝香料奶茶邊了解印度早餐，彷彿置身當地家庭餐桌。這場線上交流讓大家發現，跨文化不只靠語言，也能透過味蕾、香氣和食物，真實感受另一國的生活，讓雙語學習更生動、有趣！

印度餐廳廚師到家齊高中與學生同場連線。（家齊高中提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法