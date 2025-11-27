太陽在台南爆紅了 日本工程師週末限定「日珥直擊」

民眾透過專業鏡頭觀賞太陽天文奇景。（台南市立博物館提供）

南市歷史館近期出現別開生面的文化交流景象。每逢天氣晴朗，一位旅居台南、熱愛天文的日本工程師便會在館前架起專業望遠鏡，免費帶領民眾觀測太陽日珥、黑子，吸引眾多市民與旅客排隊體驗。這場來自個人熱情的分享行動，不僅讓民眾近距離認識太陽，也意外促成了週末午後最具人情味的台日天文交流。

日珥（Prominence）是太陽表面向外噴出的巨大「火焰狀」氣體結構，由高溫電漿組成，看起來像一圈圈或長條狀的紅色火焰；黑子（Sunspot）是太陽表面出現的相對較暗、溫度較低的區域，像是太陽表面的「小黑斑」。

來自日本的工程師生川雅章，長期在台南自發性辦太陽觀測活動，近期則固定在南市歷史館外廣場設置，希望能接觸不同文化背景與年齡層的觀眾。他以日文與簡易英文向民眾解說，但語言從來不是阻礙，透過望遠鏡看到太陽拋出彷彿火焰的日珥、布滿紋理的表面與黑子活躍時，驚嘆與好奇便成了最直接的共同語言。許多外國旅客也因此在旅途中意外收穫一段特別的科學體驗。

太陽觀測活動逐漸成為館前廣場的週末風景，不論是路過的親子家庭、剛參觀完展覽的民眾，或是看到排隊隊伍而被吸引的旅客，都會停下腳步加入觀測行列。短短幾分鐘內，觀者完成從日常到宇宙的跨越，看見太陽不再只是天空中的亮點，而是一顆充滿巨大能量、動態鮮明的恆星。這份自然生成的學習氛圍，也意外讓文化場域成了城市中最友善的科學入口。

目前生川先生仍持續於天氣許可的週末在館前開放太陽觀測，受到許多民眾期待。館方表示，這種來自市民的自發行動展現了文化空間的多元可能，也讓日台之間的科學交流以最平實的方式在城市角落悄悄發生。

來自日本的工程師生川雅章，長期在台南辦太陽觀測活動，推廣天文交流。（台南市立博物館提供）

太陽觀測要使用專業器材，吸引路過民眾及遊客好奇觀賞。（台南市立博物館提供）

太陽觀測活動在南市歷史館掀起話題。（台南市立博物館提供）

