彰化縣「小橘書」12/24寄送 南方書店發完第一波原因曝光

有熱心民眾自費印刷的「台灣全民安全指引」（小橘書），首波提供30本放在彰化市南方書店，已索取一空，預計12月初將有第二波可供索取。（南方書店提供）

政府印製的「台灣全民安全指引」（小橘書）陸續送達家戶，彰化縣被分配到第4梯次寄送至各公所，預計在12月24日前寄送。不過，彰化市南方書店已發完第一波，預計12月初分送第二波，兩波的數量都很有限，全都是熱心民眾自費所印。

南方書店表示，由於「台灣全民安全指引」已提供電子檔可自行下載印製，有民眾自費印刷後，首波提供30本放在店內免費索取，很快就索取一空。

請繼續往下閱讀...

前來索取的以30歲到35歲女性為主，其中有一位是男性長者。這位長輩透露，他跑去彰化市公所詢問，公所告知彰化縣必須等到12月下旬才會發送，如果急著要翻閱，可以先來南方書店試試，這位老先生特別跑來書店，拿到小橘書就很開心離開。

南方書店強調，預計第二波將在12月初提供索取，歡迎有需要的人來索取。以拿到的小橘書來看，就是方便攜帶，字體也比較大 。

福興鄉長蔣煙燈表示，未來收到之後，將請村長轉交給鄰長來進行家戶發送。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法