    首頁 > 生活

    中捷藍線加開機廠用地公聽會 協議價購已達9成多

    2025/11/27 19:07 記者蘇孟娟／台中報導
    中捷藍線加開第3場機廠用地取得公聽會。（圖：市府提供）

    中捷藍線加開第3場機廠用地取得公聽會。（圖：市府提供）

    台中捷運機電統包工程已在今年6月26日開工，台中捷工局今再加開第3場「台中捷運藍線龍井機廠用地取得」公聽會，向新增土地所有權人說明計畫內容並蒐集意見，確保用地取得程序公開透明，兼顧地方發展與民眾權益；捷工局指出，經多次溝通及意見收集，目前已有約9成多面積比例的土地所有權人同意協議價購。

    捷工局指出，台中捷運藍線沿台灣大道興建，全長約24.78公里，規劃20座車站，並在龍井設置具備全功能五級維修能力的機廠，作為列車停放、維修與系統檢修的重要基地，是藍線營運的核心設施；其中機電統包工程已在6月開工，拚明年土建工程高架段發包動工。

    捷運工程局長蘇瑞文表示，配合龍井機廠興建用地取得，市府已在今年2月15日及3月27日在龍泉里活動中心辦理兩場公聽會，收集民眾建議，因此案在內政部都市計畫委員會審議期間略有調整範圍，新增土地所有權人需取得相關資訊，因此市府再次召開第3場公聽會，強化政策溝通並說明事業計畫內容。

    蘇瑞文指出，這次公聽會主要向新增地主說明用地取得流程，目前龍井機廠已有約9成多面積比例的土地所有權人同意協議價購，捷工局後續將持續蒐集意見，使藍線建設更能貼近地方需求，提升軌道路網服務效能。

