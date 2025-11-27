週五早晚偏涼北部低溫至14度 西半部有零星降雨

週五受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多。（資料照）

週五（28日）受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會；南部地區及中部山區偶有零星降雨。各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度。

中央氣象署預報，週五受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

溫度方面，週五各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼。

離島天氣，澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

天氣風險公司指出，週五（28日）東北季風持續影響，整體氣溫變化不大。預測北部及東部仍偏陰，但降雨多為零星、強度不高，氣溫約15–22度。中南部由陰轉多雲，漸有陽光露臉，白天高溫可再回升1–2度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山平地仍有14–16度的低溫機會，請留意清晨保暖。

紫外線指數方面，週五全台皆為「中量級」。

空氣品質方面，週五東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

