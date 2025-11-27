為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    週五早晚偏涼北部低溫至14度 西半部有零星降雨

    2025/11/27 19:44 即時新聞／綜合報導
    週五受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多。（資料照）

    週五受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多。（資料照）

    週五（28日）受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會；南部地區及中部山區偶有零星降雨。各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度。

    中央氣象署預報，週五受東北季風影響加上清晨水氣仍多，清晨西半部仍有零星降雨的機會，白天水氣逐漸減少，但整體雲量仍偏多，僅恆春半島及中南部山區有零星短暫雨。

    溫度方面，週五各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部約22度、23度，中南部約24、25度，天氣仍然偏涼，外出要適時增添衣物以免著涼。

    離島天氣，澎湖陰時多雲，19至21度；金門晴時多雲，15至20度；馬祖晴時多雲，14至16度。

    天氣風險公司指出，週五（28日）東北季風持續影響，整體氣溫變化不大。預測北部及東部仍偏陰，但降雨多為零星、強度不高，氣溫約15–22度。中南部由陰轉多雲，漸有陽光露臉，白天高溫可再回升1–2度；夜晚清晨受輻射冷卻影響，沿海空曠與近山平地仍有14–16度的低溫機會，請留意清晨保暖。

    紫外線指數方面，週五全台皆為「中量級」。

    空氣品質方面，週五東北季風影響，東北風挾帶境外污染物影響臺灣及離島，影響情況視上游濃度累積及降雨情況而有所變化，中南部位於下風處，污染物易累積；花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。

    週五各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部高溫約22度、23度，中南部約24、25度。（擷取自中央氣象署網站）

    週五各地早晚偏涼，中部以北及宜蘭低溫約14至15度，南部及花東低溫約18度，雲量增加影響，北部及東半部高溫約22度、23度，中南部約24、25度。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    紫外線指數方面，週五全台皆為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

    空氣品質方面，週五花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自空氣品質監測網）

    空氣品質方面，週五花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級，西半部零星地區短時間可能達紅色警示等級。（擷取自空氣品質監測網）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播