蘭陽歡樂迎耶誕燈飾點燈 融入宜蘭地景特色

「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

「2025蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今（27日）晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈！縣政府今年再度攜手宜蘭縣基督徒聯禱會及宜蘭縣全福關懷協會，共同推出「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動。

今晚點燈儀式由代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德等人，共同點亮耶誕樹與周邊可愛燈飾，為冬夜揭開溫馨又充滿祝福的序幕。點燈演出則由「蘇澳岳明國中小—M＆Ocean」擔綱，以歌曲〈Heal the World〉結合手語、踢踏舞與rap呈現孩子們對「愛地球、要和平、挺台灣」的想望，象徵以音樂向世界傳遞愛與溫暖。

縣府表示，今年燈飾融入縣府最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，其中高達8.5公尺的「泡湯耶誕老人」，象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告將成為宜蘭下一處重要觀光亮點。

而一旁9.4公尺高的麋鹿牽引著「冬山河鴨母船」，船上滿載多項宜蘭特產，為節慶增添喜悅與童趣。廣場中央12公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象；此外，縣議會廣場還打造近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，並呈現各鄉鎮特色物產，展現濃厚的宜蘭風情。

「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動在今晚點燈後正式啟動。今年受台東基督徒聯禱會邀請，將再次挑戰長途往返的高難度行程，讓「聖誕主題燈車」千里送暖，將祝福帶往東台灣。宜蘭的聖誕燈飾也將延伸跨區亮相，受邀參加2026年新北市政府元宵燈會。

