為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    蘭陽歡樂迎耶誕燈飾點燈 融入宜蘭地景特色

    2025/11/27 18:55 記者游明金／宜蘭報導
    「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

    「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

    「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

    「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

    「2025蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今（27日）晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈！縣政府今年再度攜手宜蘭縣基督徒聯禱會及宜蘭縣全福關懷協會，共同推出「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動。

    今晚點燈儀式由代理縣長林茂盛、縣議會議長張勝德等人，共同點亮耶誕樹與周邊可愛燈飾，為冬夜揭開溫馨又充滿祝福的序幕。點燈演出則由「蘇澳岳明國中小—M＆Ocean」擔綱，以歌曲〈Heal the World〉結合手語、踢踏舞與rap呈現孩子們對「愛地球、要和平、挺台灣」的想望，象徵以音樂向世界傳遞愛與溫暖。

    縣府表示，今年燈飾融入縣府最新推出的冬山河流域品牌「心咚山河」，其中高達8.5公尺的「泡湯耶誕老人」，象徵冬山河成功探鑿溫泉資源，預告將成為宜蘭下一處重要觀光亮點。

    而一旁9.4公尺高的麋鹿牽引著「冬山河鴨母船」，船上滿載多項宜蘭特產，為節慶增添喜悅與童趣。廣場中央12公尺的主題聖誕樹，則融合宜蘭稻米與「穗花棋盤腳」意象；此外，縣議會廣場還打造近9公尺高的耶誕樹搭配可愛薑餅人，並呈現各鄉鎮特色物產，展現濃厚的宜蘭風情。

    「2025愛在聖誕．愛在宜蘭」系列活動在今晚點燈後正式啟動。今年受台東基督徒聯禱會邀請，將再次挑戰長途往返的高難度行程，讓「聖誕主題燈車」千里送暖，將祝福帶往東台灣。宜蘭的聖誕燈飾也將延伸跨區亮相，受邀參加2026年新北市政府元宵燈會。

    「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

    「蘭陽越夜越美麗～蘭陽歡樂迎耶誕」燈飾裝置，今晚在宜蘭縣議會紅磚廣場正式點燈。（宜蘭縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播