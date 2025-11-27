陸軍澎湖防衛指揮部76周年部慶 幼童入營觀禮深植國防理念

馬公市長黃健忠參加澎防部部慶活動，與馬公市立幼兒園同樂。（馬公市公所提供）

陸軍澎湖防衛指揮部今（27）日於光華營區舉行76周年部慶活動，邀集地方社區與學校團體共同參與。典禮由官兵社團展演揭開序幕，內容包含戰鼓、舞獅、舞龍與原住民舞蹈等成果發表，展現部隊訓練成果與團隊精神。現場並規劃靜態裝備陳展及導覽互動，整體流程依節奏順利推進秩序井然。

今日部慶活動也邀請光華里長蔡武智、明圓幼兒園、國立澎湖高級海事水產職業學校、志工媽媽團隊，以及馬公市立幼兒園園本部、東衛與澎南分班等單位參與。明圓幼兒園安排舞蹈演出，馬公市立幼兒園則由近180位師生組成觀禮團，入營參與展示與教育導覽，進行生活體驗式學習。澎湖縣書法學會由理事長林昇進帶領理事謝聰明、李傳續等會員老師現場揮毫，為各連隊題字祝賀，為軍事典禮增添文化氣息，備受官兵肯定。

指揮官陳俊源中將指出，部慶是部隊年度重要節點，不僅象徵任務承接與延續，也藉此機會與地方各界聯繫互動，強化軍民連結。他也感謝各單位蒞臨共襄盛舉，讓活動更具層次與溫度。

馬公市長黃健忠應邀出席，向澎防部與全體官兵致上祝賀與感謝。他表示，國軍戍守崗位、持續演訓，確保島嶼社會安定，市民心中感念在心。今日不僅見證部隊的訓練成果，也看見孩子們從觀禮與導覽中汲取了難得的經驗。市公所未來也會持續協助推動國防教育與軍民交流，讓更多人理解軍人工作的價值與份量。

舞龍舞獅隊伍最吸引小朋友目光，大家爭相合影。（馬公市公所提供）

