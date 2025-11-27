為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    中友百貨彰化店停工？ 林世賢怒轟：造謠

    2025/11/27 18:52 記者湯世名／彰化報導
    中友百貨彰化店示意圖。（資料照）

    「彰化中友（百貨）停工」傳言甚囂塵上，彰化市長林世賢為此今天（27日）親臨工地突襲式查訪時指出，現場明明有在施工，哪有停工，散播停工消息的人根本是在造謠，他們保留法律追訴權；台中中友百貨店長陳俊華則強調，中友彰化店會再做更深的投入，讓它變成彰化市民休閒娛樂非常好的場所，為振興彰化的經濟全力投入。

    中友百貨彰化店地點在彰化市旭光西路第二停車場用地，占地2150坪，為彰化縣政府與市公所合作的BOT開發案；規畫興建地下4層、地上21層鋼骨結構大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間。興建以來備受縣民期待，不過卻屢屢傳出「工程進度延宕」甚至是「停建」的傳言，地方議論紛紛。

    彰化市長林世賢今天前往旭光西路工地突襲查訪，向市民說明真相。他說，今天他現場突襲檢查，根本就還在施工，哪有停工的問題；這裡以前是爛泥地，所以必須先將土壤改善補漿，總經費43億元當然不能亂蓋；他們也知道工程進行比較困難，因為彰化從來沒有蓋過這麼高的大樓，所以必須要慎重。謠言止於智者，未來完工啟用後生意一定非常好。

    台中中友百貨店長陳俊華與承建方中屋營造黃明俊總經理表示，工程初期因地質問題需調整設計並重新申請建照才造成延宕，目前已投入逾十億元，工程正全力加速，目標盡早完工營運。

    希望「停建」謠言到此為止，也期待中友百貨早日服務彰化。

    彰化市長林世賢怒轟中友百貨彰化店停工傳言是在造謠。（翻攝林世賢臉書）

    林世賢（右）向中友百貨人員了解施工狀況。（圖由市公所提供）

    中友百貨彰化店工程進行中。（翻攝林世賢臉書）

