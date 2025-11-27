屏東原民長照再升級 阿美族「馬卡巴嗨文健站」揭牌

屏東原民長照再升級，「馬卡巴嗨文化健康站」熱鬧揭牌 。（屏東縣政府提供）

隨著原住民族長期照顧需求增加，屏東縣持續擴大服務量能，今（27）日於屏東市豐榮里活動中心舉辦「馬卡巴嗨文健站」揭牌儀式，以阿美族為主，縣長周春米到場與長者們共享喜悅，強調將打造更全面且友善的長照支持網絡，讓族人在地就能獲得更完善的照護。

屏東縣長周春米表示，屏縣從2015年的23個文健站，至今已增至77站，馬卡巴嗨是平地第二個為原鄉族人設置的文健站，首座位於原住民文化會館，由於會館設備老舊，縣府正進行修繕及改造，一樓將規劃為長輩體適能與文健站活動空間，二樓設置親子遊戲區、青少年閱讀中心，期盼打造兼具原民特色的文化場域，讓族人長輩有更優質、健康的晚年生活。

周春米指出，近年縣府積極打造原民朋友在平地的聚會與文化交流空間，除即將完工的原住民文化會館外，屏菸1936文化基地的原民館、勝利星村的原百貨也透過各式藝文活動，提供原民青年展演、交流與辦理活動的平台，先前縣民公園更舉辦南島文化節，接續將迎來斜坡上的藝術節，透過多元場域與活動，讓原住民文化在屏東持續發光。

原住民處表示，大家提到原住民族時，多數人往往會聯想到居住在原鄉的排灣族與魯凱族，其實在屏東市區，已有許多移居到都會區生活的族人，截至10月底，設籍屏東市族人近5800位，其中55歲以上長者約880人，而馬卡巴嗨文健站長者，正是原住民族移居至都會區生活的縮影與代表。

馬卡巴嗨文健站設於屏東市，接受服務的長者多為在此定居已久的阿美族及原住民族長輩，透過文健站成立，讓長輩們在都會地區有一個具有自身族群文化特色，感受到文化安全的聚會場所，展現屏縣府尊重受照顧者文化需求的用心。

