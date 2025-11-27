柳采葳稱BP「一代團」去高雄、台北僅「次團」 網轟不懂裝懂

市議員柳采葳質詢提到「未來台北永遠可能只能有次團」，讓追星人納悶什麼是「次團」。（記者田裕華攝）

高雄BLACKPINK粉紅城市行銷、TWICE在高雄世運演唱會吸引無數粉絲前往朝聖，國民黨台北市議員柳采葳今（27日）質詢台北市長蔣萬安時，就指出大巨蛋檔期問題，稱「一代團BLACKPINK、GD去了高雄，未來台北永遠可能只能有次團」，被網友砲轟「不懂裝懂」，且根本沒有她所謂的「次團」。

柳采葳指出，發展演唱會經濟也能提高城市能見度，進一步發展周邊旅宿業等經濟，但是現在想到台灣最知名的演唱經濟，大家只會想到高雄，三代團、四代團就把大巨蛋檔期塞滿，那「一代團」BLACKPINK、GD（權志龍）去了高雄，這樣子的國際天王巨星會有慣性去一個城市不會改變，未來台北永遠可能只能有「次團」沒有辦法有天團，天團永遠留在高雄了。

此話一出隨即在引起追星人圈中引發話題，韓團的一代團、二代團、三代團是依照出道年份區分。一代團為西元2000年出道，代表團體有水晶男孩、神話、S.E.S等團；二代團為西元2000至2010年出道，代表團體有東方神起、Super Junior、Big Bang、少女時代、f（X）等團；三代團則是2010年後出道的團體，代表團體有EXO、防彈少年團、BLACKPINK等團；四代團為2020年後出道的團體，有ITZY、aespa、（G）I-DLE等團，其中根本沒有柳采葳類別是所言「次團」。

網友對於柳采葳「不懂還要硬蹭」行為表達堪憂、傻眼，「我血壓要飆高了，不懂裝懂的極致！」、「質詢都不做功課還可以拿出來」、「國民黨真是不土會死耶」、「認真做功課好像會要國民黨的命一樣」、「要不要先搞清楚年代順序再來質詢」、「GD四場都在台北，她還好嗎？」、「為什麼不用點腦」。

