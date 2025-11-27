為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    柳采葳稱BP「一代團」去高雄、台北僅「次團」 網轟不懂裝懂

    2025/11/27 19:17 即時新聞／綜合報導
    市議員柳采葳質詢提到「未來台北永遠可能只能有次團」，讓追星人納悶什麼是「次團」。（記者田裕華攝）

    市議員柳采葳質詢提到「未來台北永遠可能只能有次團」，讓追星人納悶什麼是「次團」。（記者田裕華攝）

    高雄BLACKPINK粉紅城市行銷、TWICE在高雄世運演唱會吸引無數粉絲前往朝聖，國民黨台北市議員柳采葳今（27日）質詢台北市長蔣萬安時，就指出大巨蛋檔期問題，稱「一代團BLACKPINK、GD去了高雄，未來台北永遠可能只能有次團」，被網友砲轟「不懂裝懂」，且根本沒有她所謂的「次團」。

    柳采葳指出，發展演唱會經濟也能提高城市能見度，進一步發展周邊旅宿業等經濟，但是現在想到台灣最知名的演唱經濟，大家只會想到高雄，三代團、四代團就把大巨蛋檔期塞滿，那「一代團」BLACKPINK、GD（權志龍）去了高雄，這樣子的國際天王巨星會有慣性去一個城市不會改變，未來台北永遠可能只能有「次團」沒有辦法有天團，天團永遠留在高雄了。

    此話一出隨即在引起追星人圈中引發話題，韓團的一代團、二代團、三代團是依照出道年份區分。一代團為西元2000年出道，代表團體有水晶男孩、神話、S.E.S等團；二代團為西元2000至2010年出道，代表團體有東方神起、Super Junior、Big Bang、少女時代、f（X）等團；三代團則是2010年後出道的團體，代表團體有EXO、防彈少年團、BLACKPINK等團；四代團為2020年後出道的團體，有ITZY、aespa、（G）I-DLE等團，其中根本沒有柳采葳類別是所言「次團」。

    網友對於柳采葳「不懂還要硬蹭」行為表達堪憂、傻眼，「我血壓要飆高了，不懂裝懂的極致！」、「質詢都不做功課還可以拿出來」、「國民黨真是不土會死耶」、「認真做功課好像會要國民黨的命一樣」、「要不要先搞清楚年代順序再來質詢」、「GD四場都在台北，她還好嗎？」、「為什麼不用點腦」。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播