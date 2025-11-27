第7屆台英能源對話倫敦登場 簽署離岸風電海科合作備忘錄

英國離岸再生能源創新中心與台灣金屬工業研究發展中心，就離岸風電與海洋科技相關技術發展簽署合作備忘錄。（英國在台辦事處提供）

「第7屆台英能源對話會議」與「第20屆台英再生能源交流會議」昨（26）日在英國倫敦舉行。英國離岸再生能源創新中心（Offshore Renewable Energy Catapult）與台灣金屬工業研究發展中心就離岸風電與海洋科技相關技術發展，於會中簽署合作備忘錄。

英國在台辦事處指出，本屆「台英能源對話會議」聚焦離岸風電政策、離岸風電融資，以及海洋空間規劃；「第20屆台英再生能源交流會議」則聚焦離岸風電專屬港口規劃、海底基礎設施、海洋能源技術、電網整合與韌性以及儲能科技。兩場會議皆由英國對台貿易特使福克納勳爵（Lord Faulkner of Worcester, UK's Trade Envoy to Taiwan）與駐英國台北代表處代表姚金祥開幕，並共同見證英國離岸再生能源創新中心與台灣金屬工業研究發展中心，就離岸風電與海洋科技相關技術發展簽署合作備忘錄。

請繼續往下閱讀...

福克納表示，祝賀台英再生能源合作20週年，並說明英國「產業戰略」與台灣「2050淨零路徑」願景一致，相信未來在潔淨能源、實現淨零目標上必能共達更多里程碑。

姚金祥致詞說，台英能源轉型的政策方向高度一致，透過雙邊會議平台及「提升貿易夥伴關係協議」（ETP）等制度性合作，為彼此夥伴關係奠定穩固基礎，期待未來深化雙邊交流。

經濟部能源署署長李君禮則說明，自2023年11月台英簽署ETP後，在雙邊合作邁入20週年的今年6月，兩國於ETP架構下進一步簽署「台英ETP能源與淨零排放協議」，台英將持續攜手推動能源轉型，邁向淨零永續。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法