7旬嬤餐廳洗碗賺生活費 今企業送滴雞精關懷幫補元氣

華山基金會連結企業捐贈滴雞精，讓長輩喝了暖呼呼。（華山基金會嘉義市站提供）

75歲林姓阿嬤因子女常伸手要錢，她不堪其擾、長年獨居在外，至今還要到餐廳洗碗打零工、賺取生活費。華山基金會2014年起關懷訪視、發放物資給林阿嬤，減輕生活壓力，最近氣溫驟降，連結企業資源贈送滴雞精，幫林阿嬤「補元氣」。

華山基金會服務嘉義市長輩20年，累積服務331人失依、失能、失智長輩，去年成立2站擴大服務，今在嘉義市西平社區舉辦「愛心進行式，幸福傳千里」週年感恩茶會，影響力科技股份有限公司現場捐贈滴雞精給華山基金會，並將雞湯煲熱，在冷颼颼的天氣，長輩喝了暖呼呼，林阿嬤今參加活動，與其他長輩繪製感謝卡，向企業、基金會致謝，眾人還一起切蛋糕為嘉義市站慶生。

華山基金會表示，林阿嬤早年失婚，因不堪子女常伸手要錢困擾，長年獨居，到處去餐廳做洗碗工，辛苦賺生活費，基金會服務林阿嬤11年，除了提供平日關懷訪視及物資，也時常邀請阿嬤參加各項活動，前年阿嬤受傷骨折，她第一個時間打電話告知站長，基金會就像是她的第二個家。

基金會表示，此次連結影響力科技公司捐贈保健品，該公司也號召陞煇食品股份有限公司等企業夥伴響應，認購義賣品。

影響力科技公司總經理蔡忠達表示，照顧長輩是社會責任，公司藉由捐贈與串聯義賣，號召企業投入，讓每一位孤老能感受到關心、尊重與陪伴；陞煇食品股份有限公司總經理曾俊凱說，希望拋磚引玉，發揮企業實踐公益的影響力，讓義賣活動更有能量，長輩們能更安心、幸福。

華山基金會嘉義市共有2站，擴大服務長輩能量。（華山基金會嘉義市站提供）

