海管處卸任處長徐韶良 獲澎湖縣榮譽縣民證

澎湖縣長陳光復頒發榮譽縣民證給海管處前處長徐韶良。（澎湖縣政府提供）

內政部國家公園署海洋國家公園管理處前處長徐韶良榮調，澎湖縣長陳光復今（27）日頒贈「榮譽縣民證」，肯定其任內對澎湖海洋保育的卓越貢獻，並感謝徐韶良長期以來與澎湖縣政府密切合作，攜手打造南方四島永續環境與友善遊憩品質。

陳光復表示，澎湖南方四島國家公園於2014年公告設立，是台灣第9座國家公園。徐韶良一路擔任秘書、副處長等職務，2019年上任處長以來，致力推動海洋保育與環境永續，嚴格取締毒、電、炸等非法漁撈行為，守護澎湖海洋資源；並在兼顧生態平衡下，在東吉嶼、東嶼坪增設海水淡化廠機組，紓解離島居民用水壓力，提升生活條件，也讓旅遊服務更臻完善。

請繼續往下閱讀...

此外，南方四島內步道及相關基礎設施，在徐韶良處長任內大幅改善，包含新設解說與公告警告牌誌，優化島嶼入口意象與訪客體驗。對於傳統建築的保存與活化，他也十分重視，以獎勵補助或全額修繕方式鼓勵居民參與傳統建築維護，使南方四島兼具自然生態與人文特色。

陳光復向徐處長表達誠摯祝福，祝福其在新職務上持續發揮專業，並以澎湖榮譽縣民身分，為海洋保育與地方永續共同努力，有空時歡迎回澎走走。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法