台中公車評鑑出爐 去年撞死女大生巨業交通拿乙等

台中市全市有14家公車業者，交通局今公布第一期評鑑結果，為加強落實行人安全，交通局此次評鑑針對行人安全部分加重計分，首次加入倒扣分數機制，若未禮讓行人或有嚴重違規如闖紅燈或逆向行駛等嚴重影響行車安全等行為，會倒扣總分，其中去年撞死女大生的巨業交通抱乙等，另總達客運有諸多待改善也獲評乙等。

交通局指出，這項評鑑是透過秘密客乘車體驗、場站實地調查、乘車滿意度問卷等，針對14家業者「場站設施與服務」、「運輸工具設備與安全」、「旅客服務品質與駕駛員管理」、「無障礙之場站設施、服務、運輸工具設備與安全」及「公司經營與管理」5個項目，共計33個指標進行考評，客觀衡量各客運業者的服務品質。

交通局長葉昭甫指出，為加強落實行人安全，此次評鑑針對行人安全部分加重計分，並首次加入倒扣分數機制，若未禮讓行人或有嚴重違規如闖紅燈、逆向行駛等嚴重影響行車安全等行為，非但無法得分，更會再倒扣總分，因公車評鑑成績將影響公車業者年度虧損補貼額度，重懲違規的客運業者，盼規範業者重視行人及行車安全。

交通局說明，第1期受評鑑範圍之業者共有14家，包括台中客運、統聯客運、巨業交通、全航客運、豐原客運、東南客運、苗栗客運、和欣客運、中台灣客運、中鹿客運、總達客運、國光客運、建明客運、以及睿奕交通等，總評鑑路線數為244條（含聯營路線），此次評鑑結果等第分佈，和欣客運以優異表現獲得「優」等，「甲」等有11家客運業者，總達客運與巨業交通兩家業者則為「乙」等。

