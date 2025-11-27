為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    大林蒲遷村明年1月啟動協議價購 賴瑞隆：經部承諾2027正式遷村

    2025/11/27 18:37 記者王榮祥／高雄報導
    賴瑞隆今質詢大林蒲遷村進度，經濟部長龔明鑫表示計畫2027正式遷村。（高市府提供）

    立委賴瑞隆今質詢時關切大林蒲遷村期程，經濟部長龔明鑫指出，大林蒲遷村將自2026年1月1日起，由高市府啟動協議價購，並將於2027年正式啟動大林蒲實質遷村。

    賴瑞隆指出，高雄大林蒲、邦坑、鳳鼻頭等沿海6里2萬多名居民，長期被「800支煙囪」包圍，空污問題長期危害健康。

    自2016起，他在立院持續推動遷村計畫，9年來提出超過20次總質詢、50餘次委員會質詢，並召開上百場協調會，跨越6位行政院長支持，終於讓遷村從規劃藍圖走向具體行動，「這一步，我們等了幾10年，終於迎來改善居民生活的關鍵時刻」。

    他進一步說明，自2019年10月遷村計畫核定後，中央不斷依居民需求調整方案，總經費也從最初589億元提高至800億元，充分展現政府改善沿海6里居住環境的決心；經濟部也已確認2026將率先投入60億元，用於公有土地購置與公共設施建設，讓居民看到具體行動與承諾。

    賴瑞隆表示，經濟部長龔明鑫已正式承諾2027啟動實質遷村，對沿海6里居民具有歷史性意義，更是政府最明確的時間表。

    立委賴瑞隆今質詢時關注大林蒲遷村進度，經濟部長提到2027正式遷村。（賴瑞隆團隊提供）

