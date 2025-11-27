農業部擬續禁家戶廚餘養豬 環境部：去化缺口將靠焚化、掩埋

農業部今表示，擬將持續禁止風險最高的家用廚餘，開放使用事業廚餘，並用正面表列的方式列出開放使用的廚餘種類。（資料照，彰化環保局提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟後，至今仍禁止廚餘養豬，農業部今表示，擬將持續禁止風險最高的家用廚餘，開放使用事業廚餘，並用正面表列的方式列出開放使用的廚餘種類；對此，環境部環境管理署長顏旭明表示，過去養豬廚餘中，家戶、事業廚餘佔比分別為45％、55％，短期內廚餘去化仍有缺口，將輔以焚化、掩埋方式處理。

顏旭明分析，目前全國每日廚餘產生量約2115公噸，過去每日養豬廚餘為1324公噸，其中家戶、事業廚餘分別為每日593噸（45％）、731噸（55％），目前我國再利用設施處理量能為每日1100公噸，預計未來可能會有廚餘處理缺口，因此呼籲民眾從源頭減量外，將輔以焚化或掩埋方式處理，未來廚餘如何分流，目前環境部與農業部持續討論中，後續待行政院拍板後會正式公布。

顏旭明表示，若未來朝向廚餘養豬落日，以環境部的立場來看，焚化、掩埋都只是短期緩衝期間的措施，未來仍需朝向肥料化、生質能化及黑水虻等再利用方式處理。

