「銣含量超高？」 台南百年碎瓷讓日本學生敲響科學魂

南一中學生進行「曲水流觴」水道實驗，以瓷杯漂浮於人工水道上。（南一中提供）

台南一中今年將博物館學課程拉到國際舞台，與日本仙台青陵中等教育學校、東京藝術大學陶瓷研究團隊合作，推出「瓷深の約定：跨國合作瓷器特展」，以陶瓷為媒介串起台日文化、在地歷史與材料科學，讓高中生用科學方式重新閱讀文化、回望家鄉。

這場跨國合作源自雙方今年共同開設的博物學課程。為比較台灣與日本陶瓷釉藥的差異，仙台青陵學生特別走訪日本次世代放射光研究設施「NanoTerasu（ナノテラス）」，利用高能量放射光分析分子與原子結構，將台南出土碎瓷與日本器物進行成分比對。

測定結果意外發現，台灣陶瓷樣本中的銣（Rubidium）比例明顯偏高。日方學生對這項發現興奮不已，有人笑說：「連老師都說不知道為什麼這麼高，我更想親自找出答案！」也有學生提出，大量銣是否與土壤礦物、古代貿易路線或文化交流相關，希望未來以更完整的科學方法解開謎團。這份研究成果除了在台南展出，也將於2026年1月移至日本仙台發表。

本次「瓷深の約定」展覽以南一中文物館典藏為核心，結合竹園町官舍群的出土器物，展出內容橫跨清代碎瓷、昭和酒器、外銷瓷盤到家庭日用器皿；並加入仙台青陵的科學檢測資料，讓觀眾直接看見台日陶瓷在材料、釉色、技法與生活需求中的差異，也呈現學生如何把博物館實作、歷史調查與科學分析串成一條完整的跨領域學習鏈。

台南一中校長廖財固表示，跨國展覽的價值並不只在展示豐富器物，更重要的是學生的探索精神，「以自己的眼睛重新閱讀文化，用科學方法問歷史。」跨國共學讓他們明白，家鄉的故事值得以世界的語言重新講述。展覽自12月6日至18日在台南一中小禮堂登場，亦象徵台南與日本跨越百年的文化連結，也展現當代高中生跨國研究的能量與視野。

南科考古館指導南一中與仙台青陵高校學生瓷器修復工作坊。（南一中提供）

南一中學生以3D列印設計「日式撞盒」體驗活動。（南一中提供）

南一中學生發展紙藝陶藝並以艾薛爾「鑲嵌藝術」為靈感拼圖製作。（南一中提供）

