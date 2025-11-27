為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    全國骨髓移植病房121、高雄僅6處 陳其邁：給我們一點時間

    2025/11/27 18:19 記者王榮祥／高雄報導
    許采蓁關切骨髓移植病房數過少，陳其邁允諾會與向衛福部爭取，也會與各大醫學中心討論。（記者王榮祥翻攝）

    全台骨髓移植病房121處，高雄僅有6處！市議員許采蓁要求高市府正視病童權益，且在病房增加前應規畫綠色通道；市長陳其邁答詢時指出，給他們一點時間，會邀高醫、高雄榮總、高雄長庚等醫院，檢視高雄兒童醫療整體資源配置。

    許采蓁彙整全骨髓移植病房120多處， 台北60處、桃園與新北各20處，高雄僅有6處；她提到先前一名3歲男童去年底確診嚴重型再生不良貧血，需進行骨髓移植治療，結果因等不到骨髓移植病房，半年後感染病逝。

    許采蓁要求市府，應儘速協調醫療單位、增設骨髓移植病房，在病房數增加前，則應儘速規劃綠色通道，讓有需要的病童可以儘速轉至相關病房。

    市長陳其邁答詢時坦言，高雄骨髓移植病房確實較少，會持續跟衛福部溝通，在健康台灣計畫中加強補助南部的正壓高效過濾病房設置，再給市府一點時間。

    陳其邁也提到，會聯繫高醫、高雄榮總、高雄長庚等醫院，一起討論、檢視兒童醫療整體資源配置。

