為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

    2025/11/27 18:06 記者吳亮儀／台北報導
    一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    一週降雨趨勢。（氣象署提供）

    再冷1天！中央氣象署預報，明天仍受到東北季風影響，加上中層水氣較多，中部以北和宜蘭低溫僅14度。週末假日回暖，但下週一又有另一波東北季風報到，並至少持續影響到下週四。

    氣象署預報員蔡伊其表示，明天的天氣和今天類似，雖然雷達回波上看起來水氣很多，但幾乎都是中層水氣，類似飄雨，真正落下來到地面的雨水很少，且大多集中在中南部山區，水氣也會逐漸減少。

    蔡伊其指出，今天增強為中度颱風的「天琴」外圍水氣也影響到今、明2天台灣的水氣，不過大多是中層水氣，中南部山區、恆春半島降雨會比較多一點。

    「週末假日天氣回暖，但下週一又有另外一波東北季風增強」，蔡伊其說，週六白天起各地氣溫逐漸回升、大多為多雲到晴的好天氣，僅剩下恆春半島有零星短暫雨，白天溫度也可達27度到28度。

    蔡伊其指出，下週一（12月1日）又有另外一波東北季風增強，並至少持續到下週四（12月4日）。下週一、二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下週三、四水氣較多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

    蔡伊其說，目前的預報顯示，下週一這波東北季風不算特別強、水氣也不算多，低溫約17度到18度，白天約23度到24度，但中南部早晚溫差會較大，比較冷的時段大概落在下週三、四。

    今天雷達回波上水氣較多，但實際降雨不多。（氣象署提供）

    今天雷達回波上水氣較多，但實際降雨不多。（氣象署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播