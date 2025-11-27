再冷1天！週末回暖 下週一東北季風再報到

一週氣溫趨勢。（氣象署提供）

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

再冷1天！中央氣象署預報，明天仍受到東北季風影響，加上中層水氣較多，中部以北和宜蘭低溫僅14度。週末假日回暖，但下週一又有另一波東北季風報到，並至少持續影響到下週四。

氣象署預報員蔡伊其表示，明天的天氣和今天類似，雖然雷達回波上看起來水氣很多，但幾乎都是中層水氣，類似飄雨，真正落下來到地面的雨水很少，且大多集中在中南部山區，水氣也會逐漸減少。

蔡伊其指出，今天增強為中度颱風的「天琴」外圍水氣也影響到今、明2天台灣的水氣，不過大多是中層水氣，中南部山區、恆春半島降雨會比較多一點。

「週末假日天氣回暖，但下週一又有另外一波東北季風增強」，蔡伊其說，週六白天起各地氣溫逐漸回升、大多為多雲到晴的好天氣，僅剩下恆春半島有零星短暫雨，白天溫度也可達27度到28度。

蔡伊其指出，下週一（12月1日）又有另外一波東北季風增強，並至少持續到下週四（12月4日）。下週一、二基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨；下週三、四水氣較多，桃園以北、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨。

蔡伊其說，目前的預報顯示，下週一這波東北季風不算特別強、水氣也不算多，低溫約17度到18度，白天約23度到24度，但中南部早晚溫差會較大，比較冷的時段大概落在下週三、四。

今天雷達回波上水氣較多，但實際降雨不多。（氣象署提供）

