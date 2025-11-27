嘉縣民和棒球隊車禍持續復健 樂天桃猿梁家榮親送簽名球打氣

職棒樂天桃猿球星梁家榮送上簽名球，為小球員加油打氣。（郭定緯提供）

嘉義縣民和國中棒球隊8月從高雄返回嘉義途中，因發生車禍造成教練、球員多人受傷，至今還持續復健。中華職棒樂天桃猿隊球員梁家榮今到學校探視、了解球員復健進度，他還送上簽名球，給受傷球員支持及鼓勵，祝福小球員早日重返球場。

民和國中棒球隊受傷小球員，經嘉義市如康物理治療所物理治療師治療，陸續復原。梁家榮在嘉義市議員郭定緯陪同下，今探訪受傷球員，分享自身經歷，鼓勵球員們重新參加訓練，回到熱愛的棒球活動。



梁家榮說，去年因傷開刀，經歷一段低潮期，靠著自己努力和團隊支持，慢慢走出困境，「受傷不是終點，而是變強的過程。我也曾跌倒過，但站起來的那天，你會比今天更強」。

郭定緯兼任嘉義市棒球委員會副主委，遇到小球員詢問「如果不打棒球還能做什麼？」他說自己也曾是少棒隊選手，受傷後努力求學，成為民意代表，仍持續關心棒球運動。

民和國中老師分享說，隊上部分孩子家庭經濟較困難，且家長工作繁忙、無法陪孩子往返嘉義市接受物理治療，由他代勞帶孩子進行復健，看到孩子恢復有進展，非常感動，感謝如康物理治療所團隊，成為孩子生命中的貴人。

中職球星梁家榮（左4）、嘉義市議員郭定緯（左1）、嘉義如康物理治療所院長林曜男（左3）、物理治療師楊莉芸（右1）為小球員打氣。（郭定緯提供）

