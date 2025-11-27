為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    義大耶誕公益起跑 偏鄉童：媽媽手很冰想送她保暖手套

    2025/11/27 18:11 記者洪臣宏／高雄報導
    義大皇家酒店「聖誕公益活動—點亮心願 圓夢計畫」起跑，學童盼心願得償。（記者洪臣宏攝）

    義大皇家酒店「聖誕公益活動—點亮心願 圓夢計畫」起跑，學童盼心願得償。（記者洪臣宏攝）

    「媽媽騎車載我手很冰，我想要送媽媽保暖的手套。」義大皇家酒店「聖誕公益活動—點亮心願 圓夢計畫」今（27）日起跑，上百位高雄市偏鄉學童在心願牆上寫下願望，孩子們期待耶誕老公公出現，幫忙圓夢。

    義大皇家酒店第七年舉辦耶誕公益活動，今年再度與南勝聖母堂慈善會合作，蒐集來自杉林區杉林、建山與上平國小上百位學童心願，杉林國小校長楊雅芬、區長蕭見益今帶著學生到皇家酒店，以舞龍舞獅及太鼓表演為耶誕點燈揭開序幕，皇家酒店董事長曾維昌、總經理李甫彥接待，出席觀禮的市議員黃飛鳳當場認領部分心願卡，盼能拋磚引玉。

    上百位學童將心願寫在心願牆上，大多學生希望能有文具、彩色筆、羽球拍，也有追星的學生希望能獲得TWICE周邊商品，或能擁有「鬼滅之刃」相關商品。一名上平國小三年級女學童說，冬天到了，媽媽騎機車載她上學時，手都很冷，她希望能送一雙手套給媽媽取暖，相當窩心。

    皇家酒店表示，去年幫助超過百位孩子實現耶誕心願，今年這份愛與關懷將持續蔓延，活動從即日起至12月12日止，邀請民眾與飯店房客齊心響應，可藉由皇家酒店大廳之心願牆及臉書粉絲團進行心願認領，並在12月12日前將認領的禮物寄回皇家酒店。

    學童以舞獅及太鼓為活動揭開序幕。（記者洪臣宏攝）

    學童以舞獅及太鼓為活動揭開序幕。（記者洪臣宏攝）

    學生想要一雙手套，其實是要送給媽媽。（記者洪臣宏攝）

    學生想要一雙手套，其實是要送給媽媽。（記者洪臣宏攝）

    國小學童在心願牆前許願，希望夢想成真。（記者洪臣宏攝）

    國小學童在心願牆前許願，希望夢想成真。（記者洪臣宏攝）

    圖 圖
    圖 圖
