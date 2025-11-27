台中新措施12/1上路 超商可繳納這項交通違規罰鍰

台中市12/1起四大超商可繳納行人交通違規罰鍰。示意圖。（記者張軒哲攝）

針對長期以來民眾反映台中市行人交通違規罰鍰繳費不便的問題，台中市警察局今（27）日宣布重大便民措施。自今年12月1日 起，凡行人、慢車及道路障礙等交通違規案件，民眾皆可持罰單至全國四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）透過多媒體事務機列印繳費單，並直接在櫃檯繳款，提供市民更便捷、不受時間限制的繳費管道。

汽機車罰單可於超商繳費，但行人罰單繳納不便民，市議員施志昌今日指出，此項新措施的推動，源於市議會去年的業務質詢。他接獲民眾陳情，一位在東海大學附近因違規穿越雙黃線被開罰單的行人反映，雖然違規被罰無話可說，但繳費管道極為不便。

施志昌指出，台中市行人罰鍰的繳納方式與汽機車不同，當時僅能透過郵局劃撥或親自前往開單地點所屬的警察分局臨櫃繳納，市民常常需要特地請假或調整作息才能完成繳費。

施志昌說，目前全台六都中，除了台中和高雄以外，其餘直轄市皆已開放超商繳費，台中市警察局編列70萬，經近一年的作業規劃與測試，克服各項困難，終於完成將行人罰單納入超商代收服務項目。

12月1日新制上路後，市民只需短短幾分鐘，即可在遍布全國、24小時不打烊的超商完成繳費，不再受限於公務機關的辦公時間，大幅增加了罰鍰繳納的管道，同時也能避免因繳費逾期而產生的額外罰則。

