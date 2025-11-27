為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    農業部擬允用事業廚餘 養豬協會痛批：將產業推入火坑

    2025/11/27 17:29 記者楊媛婷／台北報導
    農業部擬開放使用事業廚餘養豬，中華民國養豬協會痛批是推產業入火坑。（資料照）

    農業部擬開放使用事業廚餘養豬，中華民國養豬協會痛批是推產業入火坑。（資料照）

    廚餘去化量能不足，農業部研擬開放廚餘養豬戶可使用風險較低的事業廚餘，但仍禁止風險較高的家戶廚餘，並有廚餘養豬的落日條款，中華民國養豬協會今天（27日）強烈抗議，痛批這項措施是將產業推入疫情隨時可能爆發的火坑，12月29日將率豬農到農業部、環境部前抗議。

    國內爆發首例非洲豬瘟疫情，非洲豬瘟中央災害應變中心日前疫調指出，該案場未蒸煮廚餘才爆發疫情，在無法落實即時監控、完備法令與稽查等3大前提前全面禁廚餘，禁止廚餘前，全國62％廚餘都是透過餵食豬隻去化處理；對於後續廚餘該如何處理，農業部長陳駿季今天說，大方向將允用事業廚餘，續禁家戶廚餘，並設落日條款，輔導廚餘養豬戶轉型。

    中央擬允用事業廚餘養豬政策，中華民國養豬協會理事長潘連周痛批，中央明知廚餘養豬是疫情傳播的最高風險來源，卻還是允用事業廚餘，這是將養豬產業推入火坑，「若又發生疫情，是誰要負責，是部長陳駿季，還是行政院長卓榮泰，或是總統賴清德要負責？還是豬農自己負責？！中華民國政府連廚餘都處理不好，真是沒能力的政府！」

    潘連周說，廚餘的事業主管機關就是環境部，環境部一直以來無法處理好廚餘去化，卻都要農業部承擔責任，痛批環境部若沒能力處理，乾脆整個部會直接廢除，尤其中國、韓國非洲豬瘟疫情目前嚴峻，若台灣再度爆發疫情，豬農完全沒有退路，只能破產離牧。

    非洲豬瘟傳播途徑為接觸傳染，潘連周指出，不同於其他國家，台灣養豬畜牧場之間都很接近，若再爆發疫情，不會像是台中梧棲養豬場那樣單一案例好運，而可能是透過接觸傳播野火燎原，他呼籲該措施應該趕快踩剎車，否則將率豬農12月29日到環境部、農業部前激烈抗爭。

