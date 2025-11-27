為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    南投潭南幼兒逆勢成長 國小附設幼兒園修繕完工啟用

    2025/11/27 17:40 記者張協昇／南投報導
    南投縣信義鄉潭南國小附設幼兒園修繕完工，27日舉行啟用典禮。（南投縣政府提供）

    南投縣信義鄉潭南國小附設幼兒園修繕完工，27日舉行啟用典禮。（南投縣政府提供）

    國內少子化嚴重，各地幼兒人口普遍減少，惟南投縣信義鄉潭南部落的幼兒人數不斷成長，由浩然基金會贊助經費進行修繕的潭南國小附設幼兒園，今（27日）舉行完工啟用典禮，縣長許淑華出席致詞時除感謝長年協助偏鄉教育的浩然基金會，也強調縣府將持續投入資源，為原鄉部落及全縣各鄉鎮的孩子，打造優質、完善的學前教育環境。

    潭南國小附設幼兒園修繕工程總經費逾1300萬元，由浩然基金會全額贊助，基金會自921地震認養潭南國小重建工程以來，持續給予學校全方位支持，此次修繕讓幼兒園從採光、電梯到廁所和教室設備，都進行全面改善，宛如一座新蓋的幼兒園。

    啟用典禮邀請社區教會牧師及長老依循傳統布農族人新屋落成的儀式，進行祝禱、吟唱，祈願祖靈庇佑所有師生平安健康，再由潭南幼兒園可愛小朋友表演拍手歌、媽媽的眼淚及布農報戰功歌舞揭開序幕，縣許淑華並與潭南國小校長許振家在新教室掛起布農族崇高象徵的山羌標本。

    許淑華說，潭南國小在布農族文化傳承、母語教學、音樂比賽及與社區部落結合上有優異表現，未來會與公所合作，持續推動在地學習和原住民文化傳承，縣府去年已將縣內幼兒園師生比例，從1比15降至1比12，未來將投入更多資源在幼兒教育，並持續改善全縣160多所學校的教學設備，提供更好的學習環境。

    南投縣潭南部落幼兒人口逆勢成長，修繕後的幼兒園，提供幼兒優質的學習環境。（南投縣政府提供）

    南投縣潭南部落幼兒人口逆勢成長，修繕後的幼兒園，提供幼兒優質的學習環境。（南投縣政府提供）

    南投縣潭南國小附設幼兒園修繕後煥然一新。（南投縣政府提供）

    南投縣潭南國小附設幼兒園修繕後煥然一新。（南投縣政府提供）

    縣許淑華（右）與潭南國小校長許振家，在修繕完成的幼兒園新教室，掛起布農族崇高象徵的山羌標本。（南投縣政府提供）

    縣許淑華（右）與潭南國小校長許振家，在修繕完成的幼兒園新教室，掛起布農族崇高象徵的山羌標本。（南投縣政府提供）

